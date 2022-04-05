В Україні зміняться правила нарахування пенсій

Через війну в Україні у Мінсоцполітики вирішили переглянути та спростити деякі правила, що стосуються нарахування пенсій. Зокрема було змінено вимоги до студентів, які отримують соціальні виплати по втраті годувальника. Детально про нові умови розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.





Як змінилися правила

Наразі державну допомогу через втрату батьків отримує майже 10 тис дітей, які от-от досягнуть повноліття. Більшість таких дітей вже є студентами вищих навчальних закладів. Щоб і надалі отримувати свої виплати вони повинні надати відповідну довідку, яку можна отримати лише за місцем навчання.

Оскільки в країні йде війна, процес виготовлення та отримання документів значно ускладнився. Велика кількість студентів зараз не може навіть потрапити до свого інституту чи училища. А якщо це й можливо, то дітям доведеться піддати своє життя та здоров’я серйозному ризику.

З огляду на таку ситуацію у Міністерстві соціальної політики вирішили тимчасово скасувати правило про надання довідки із закладу освіти. Пенсійний фонд буде самостійно збирати інформацію для здійснення виплат, користуючись Єдиною державною електронною базою, де містяться дані про усіх студентів денної форми. Студенти зможуть отримувати пенсію по втраті годувальника до 23 років.

Також без довідок нараховуватимуть і нові пенсії для дітей, які втратили батьків лише нещодавно. Адже бойові дії, які зараз точаться в Україні, нажаль не обходяться без жертв.

Нагадаємо, що з 1 квітня деяким категоріям пенсіонерів буде підвищено пенсії. Підвишка чекає на українців, що після виходу на заслужений відпочинок продовжили працювати. Пенсії таким громадянам перерахують автоматично. Звертатися у Пенсійний фонд чи приносити довідки з місця роботи стареньким не потрібно. Розмір доплати для працюючих пенсіонерів буде залежати від стажу та розміру зарплатні.

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