Українцям слід підготуватися до подорожчання продуктів харчування

Очікується, що ближче до нового року ціни на найпопулярніші продукти харчування в Україні подорожчають в середньому на 10%. Причин подорожчання кілька: зимовий ажіотаж на продукти та підвищення вартості енергоносіїв.





Що подорожчає в першу чергу

Природно для ринку, що спершу виростуть в ціні продукти, які споживають в їжу щодня: м’ясо, риба, масло, овочі, яйця, фрукти. Далі, ближче до свят подорожчає й інша продукція, як це зазвичай буває перед Новим Роком.

Але до кінця січня помічається невелике зниження цін, як на ринках, так і в супермаркетах. У 2022 році такого може і не відбутися.

У Центрі економічної інтеграції та соціально партнерства пояснили, чому так буває. Зазвичай взимку різко підвищується попит на продукти ближче до свят. Українці роблять “заготовки” до святкових столів, тому купують більше. Через підвищений попит збільшується вартість, так відбувалося і раніше.

Але також варто враховувати стрибок цін на газ і електроенергію. Це призвело до подорожчання виробництва практично всіх продуктів харчування. Через це продуктовий кошик в кінці 2021 року коштує на 30% вище, ніж на початку при інфляції в 5%.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Бензин спрогнозував зростання цін на цукор, сало, соняшникову олію, хлібобулочні вироби. На колишньому рівні залишиться тільки вартість алкоголю до 2022 року.

Якщо міркувати логічно, то вартість енергоносіїв для підприємців в рази дорожче, ніж для фізичних осіб. Всі компанії, що виробляють будь-які продукти харчування, були просто вимушені підняти ціни.

Запасатися продуктами заздалегідь не має сенсу. Чим раніше виросте попит, тим раніше почне рости вгору ціна.

У 2022 році в Верховній Раді планують прийняти проєкт №5600, який призведе до подорожчання алкогольної продукції.