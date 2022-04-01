Ощадбанк засмутив клієнтів останніми нововведеннями

Ощадбанк незабаром втратить свій особливий статус, а його клієнти – ексклюзивний захист вкладів. Якщо банк раптом збанкрутує тримачі депозитів зможуть розраховувати лише на стандартну суму гарантування – 200 тис. грн. Раніше ж кошти фізичних осіб на рахунках Ощаду гарантувалися на всі 100%.





Зміни в політиці банку передбачені законопроектом №5542-1.Згідно з ним державний Ощадбанк незабаром буде включено до системи гарантування вкладів. А це означає, що:

Ощад приєднається до Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО);

фінустанова повинна зробити перший внесок протягом 90 днів після того, як офіційно отримає статус члена Фонду;

на законодавчому рівні буде змінено перелік вкладів, що гарантуються ФГВФО. З нього буде виключено заощаджувальні сертифікати.

На практиці це буде означати, що банк, який раніше мав привілейований статус й гарантував усім вкладникам 100% повернення коштів, згідно з правилами ФГВФО буде тепер гарантувати лише мінімальну суму у 200 тис. грн. Це ціна, яку будуть змушені заплатити клієнти Ощаду за приєднання до Фонду гарнтування.

В той же час розраховувати на 100% повернення грошей все ще зможуть клієнти, що розмістили свої вклади до впровадження нового закону та втрати Ощадом ексклюзивного статусу. Також документом передбачена можливість повернення вкладниками не лише суми депозиту, а й відсотків за ним. Та це можливо лише якщо строк депозиту збігає протягом року після прийняття закону.

Проте є і втішна новина для клієнтів Ощаду. Згідно з тим же законом №5542-1 до кінця війни держава гарантує всім клієнтам українських банків 100% гарантію на їхні вклади. До того ж одразу після припинення дії воєнного стану мінімальна сума гарантування зросте до 400 тис. грн, а з 1 січня 2023-го року – аж до 600 тис грн. Тож панікувати через втрату Ощадбанком привілейованого саттусу точно не варто.

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