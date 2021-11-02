Війна у В’єтнамі – коли технологічна перевага не дала миттєвої перемоги

Війна у В’єтнамі почалася 1 листопада 1955 року і тривала 20 років, ставши таким чином одним із найкривавіших військових конфліктів XX століття, Парадоксально, але сторона з беззаперечною технологічною перевагою програла цю тривалу битву. Наступна річниця цієї битви – це хороша нагода перевірити, яка техніка була в наявності на той момент.





Ключові моменти

Війна у В’єтнамі почалася в 1955 році, але американці почали діяти в реальних умовах у 1964 році.

У війні між Північним і Південним В’єтнамом багато інших країн взяли участь

Точкою спалаху цього конфлікту став інцидент у Тонкінській затоці

Конфлікт у В’єтнамі вважається прикладом ефективно проведеної партизанської війни – все ж перемогла

слабша в технічному плані сторона

Війна у В’єтнамі офіційно велася між комуністичними Північним В’єтнамом і Південним В’єтнамом. Проте де-факто були інші сторони цього конфлікту. Китай, СРСР і Північна Корея також брали участь у війні з різним залученням на боці Північного В’єтнаму, а також підтримували їх інші комуністичні країни. Швеція також надала гуманітарну допомогу військам В’єтконгу. У свою чергу, на боці Південного В’єтнаму, крім очевидної участі Сполучених Штатів, були також залучені: Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія, Лаос (але за винятком комуністичних сил з Патет Лао), Камбоджа (звичайно, це не стосується Червоних кхмерів), Таїланд і Філіппіни. Малайзія, Тайвань та Сінгапур надали додаткову підтримку.

Незважаючи на значну участь антикомуністичних сил у регіоні, війна виявилася повною поразкою для США та їх союзників. В результаті комуністичною державою став не тільки В’єтнам, а й сусідні Лаос і Камбоджа.

Хоча участь американців фіксується з 1955 р., у перші роки вона полягала лише у відправці великої кількості так званих військових радників для Південного В’єтнаму, а не лінійних частин. Ситуацію змінив інцидент в Тонкінській затоці в серпні 1964 року, коли розвідувальний корабель USS Maddox, який патрулював узбережжя Північного В’єтнаму, був обстріляний північнов’єтнамськими торпедними катерами. Насправді, як пізніше з’ясували американські журналісти, інцидент був пропагований американською адміністрацією. Просто для того, щоб виправдати відправку більших і регулярних сил до В’єтнаму.

Найбільший парадокс полягає в тому, що за ескалацією бойових дій з боку США стояв президент Ліндон Джонсон, той самий президент, який переміг на виборах 1964 року, в т.ч. протистоявши своєму конкуренту-«розпалювачу війни» Баррі Голдуотеру. Ліндон Джонсон, видаючи себе за захисника миру під час кампанії, відправив більшість американських солдатів до В’єтнаму. Якщо вас цікавить, зверніться до цікавої статті про розкриття абсолютно секретних документів, пов’язаних із в’єтнамським конфліктом.

У галереї нижче ми представляємо елементи військової техніки, яку використовували обидві сторони конфлікту .