Windows 11 стала доступною масово: як її встановити

Корпорація Microsoft розпочала масове розгортання Windows 11, зробивши нову платформу доступною ще більшій кількості людей. Розробники використовують власну модель машинного навчання, щоб розширювати список сумісних пристроїв, пише Bleeping Computer .





Є два способи встановлення Windows 11, дає поради MS Power User. По-перше, частина користувачів може перевірити доступність нової операційної системи через стандартний “Центр оновлень” у Windows 11. Ті, у кого цей метод не спрацював, повинні скористатися інструментом під назвою “Помічник із встановлення Windows 11” з офіційного сайту Microsoft .

В описі до утиліти говориться, що на ПК має бути встановлена ​​ліцензійна Windows 10 версії 2004 або пізнішої, комп’ютер повинен відповідати мінімальним системним вимогам та мати мінімум 9 Гб вільного місця на диску.

Офіційний випуск Windows 11 відбувся 5 жовтня. Нова платформа отримала перероблений візуальний інтерфейс, підтримку програм для Android та інші корисні опції.