Softnews

Windows 11 стала доступною масово: як її встановити

01.11.2021
1 хвилина на прочитання
Windows 11

Корпорація Microsoft розпочала масове розгортання Windows 11, зробивши нову платформу доступною ще більшій кількості людей. Розробники використовують власну модель машинного навчання, щоб розширювати список сумісних пристроїв, пише Bleeping Computer .


Є два способи встановлення Windows 11, дає поради MS Power User. По-перше, частина користувачів може перевірити доступність нової операційної системи через стандартний “Центр оновлень” у Windows 11. Ті, у кого цей метод не спрацював, повинні скористатися інструментом під назвою “Помічник із встановлення Windows 11” з офіційного сайту Microsoft .

Новини по темі

В описі до утиліти говориться, що на ПК має бути встановлена ​​ліцензійна Windows 10 версії 2004 або пізнішої, комп’ютер повинен відповідати мінімальним системним вимогам та мати мінімум 9 Гб вільного місця на диску.

Офіційний випуск Windows 11 відбувся 5 жовтня. Нова платформа отримала перероблений візуальний інтерфейс, підтримку програм для Android та інші корисні опції.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


Tags
01.11.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Android 12

Xiaomi навіть не снилось: Samsung оновить до Android 12 майже 100 смартфонів

29.10.2021

Експерти розповіли, як легко очистити пам’ять Android-телефону

29.10.2021

Не всі знають, де насправді зберігаються фото та інші зображення на Android

29.10.2021
whatsApp

WhatsApp перестане працювати на цих смартфонах вже в понеділок

29.10.2021
Back to top button