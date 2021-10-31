Цена на квартиры в Украине достигла пика: чего ждать дальше

Ситуация на рынке недвижимости в Украине со второй половины сентября немного успокоилась. Ажиотаж на квартиры постепенно снижается. Но рост цен за метр квадрантный все равно зафиксирован. Из 100 % рынка жилой недвижимости подорожание коснулось только десятой части.





Динамика пошла на спад, но паниковать застройщикам не стоит. Покупателей поубавилось, и такая тенденция наблюдается во всех крупных городах страны: Одессе, Днепре, Львове, Харькове. Во-первых, зимой недвижимость всегда стоит дешевле, чем летом. Во-вторых, украинцы не готовы тратить много денег и ищут варианты по бюджетнее.

Первичный и вторичный рынок недвижимости

Спрос на первичную недвижимость фактически полностью реализован. Застройщики прекрасно понимают это. Поэтому динамика роста цен немного замедлилась, но до конца 2021 года еще может быть небольшой скачек (не более 2-3%).

Более того из-за новых налогов на недвижимость снова стала востребованной “вторичка”. Оптимальная площадь 50 метров квадратных. Сейчас в цене такие предложения.

Почему вторичка актуальнее для населения? Да потому что в нее можно уже въехать и жить. В первом случае необходимо дождаться, когда объект будет введен в эксплуатацию, а потом еще сделать там ремонт.

Стоит ли ждать кризисных явлений — что говорят риелторы

Поскольку спрос на недвижимость в мегаполисах реализован фактически на 90%, многие эксперты по рынку недвижимости начали опасаться возможных кризисных явлений. Стабилизация цен — это не кризисная точка, а новый этап, который может указывать на изменение тенденций. Не стоит бить панику и сеять тревогу.

Например, может измениться ценообразование в разных районах крупных городов. Где квартиры стоили дешевле, могут также вырасти в цене. Не стоит забывать и о стабильности гривны в последнее время по отношению к доллару. Это тоже влияет на стоимость жилья.