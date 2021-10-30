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Українцям повідомили про побічні ефекти двох COVID-вакцин

30.10.2021
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Стало відомо про побічні ефекти двох COVID-вакцин. Про них попередив Європейський регулятор у галузі лікарських засобів, передає РБК-Україна .


Так, Європейський регулятор у галузі лікарських засобів розглядає випадки мультисистемного запального синдрому. Його зафіксували після щеплення вакциною від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech.

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Крім того, Комітет з безпеки Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) також вивчає випадки рідкісних тромбозів після використання препарату Johnson & Johnson’s. Цей випадок відрізняється від рідкісного побічного ефекту, виявленого раніше.

Тромбоз – це небезпечний стан, що нерідко загрожує життю, при якому кров’яний потік повністю або частково перекриває вену. При відриві тромбу можливе виникнення тромбоемболії, коли потік потрапляє у легеню, викликаючи загрозливі для життя наслідки.

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30.10.2021
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