Від фуа-гра до елітних вин: як виглядає кращий шведський стіл в світі

Словосполучення “шведський стіл” і “all inclusive” звучать як музика для вух багатьох українців, але умовна халява не завжди виправдовує очікування, і через жадібність нерідко доводиться давитися дуже посередньою їжею. Але зовсім інша справа – ресторан у місті Нарбон у Франції. Це найбільший шведський стіл у розкішній обстановці із позолочених люстр, срібних свічників та гобеленів 17 століття, де подають лише преміальні страви.





Ресторан називається Les Grands Buffet і вважається місцем, яке гурману просто необхідно відвідати хоча б раз у житті. З 1989 року тут розвивають ідею «французького сервірування», яким члени королівської сім’ї проводили свої грандіозні банкети. По суті, це класичний шведський стіл з одночасною подачею всіх страв, де відвідувачам пропонується вибирати все, що їм сподобається. Щоправда, зробити це не так просто коли кілька залів буквально завалено найкращими стравами французької кухні, від лобстерів до фуа-гра.

Цим унікальним місцем встановлено чимало рекордів. Наприклад, Les Grands Buffet потрапив до книги Гіннеса як ресторан із найбільшою сирною карткою – тут на щоденній основі гостям презентують 111 видів найкращих сирів з усього світу.

Винна карта – ще один діамант закладу. Вона налічує не менше 70 сортів вина, кожне з яких ідеально поєднується з тим чи іншим видом їжі. Примітно, що вина та напої не включені у вартість відвідин ресторану, але продаються гостям за оптовою ціною. Тобто пляшка, замовлена ​​на стіл, коштує стільки ж, ніби її купували прямо на виноробні.

Замовляти будь-які, навіть найдорожчі вина можна келихами. У закладі є спеціальна азотна система, що дозволяє зберігати відкриті пляшки без зміни якості вина.

Незважаючи на те, що Les Grands Buffet – найбільший ресторан Франції, розрахований на 600 гостей, потрапити сюди непросто. Цього року заклад закривався через пандемію, і після відкриття за один лише вересень отримав 110 тисяч заявок про бронювання місця. Отже, якщо ви колись вирішите заїхати, обов’язково зателефонуйте заздалегідь.

Зрозуміло, всіх читачів цікавить питання – скільки ж коштує об’їстися фуа-гра, французькими сирами, випічкою та іншими делікатесами. Загалом цілком адекватно – 42.90 євро. Враховуючи рівень сервісу та необмежену кількість їжі – пропозиція більш ніж щедра.