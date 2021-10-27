В кишенях українців гуляють копійки, які коштують десятки тисяч гривень

Українці вже дуже давно полюють за обіговими монетами. Річ у тім, що за копійчини із незвичним виглядом можна отримати до тисячі доларів. Для цього не потрібно шукати рідкісні історичні екземпляри, варто уважно зазирнути до гаманця.





Якщо в ньому залежалась монета номіналом “25” копійок, її можна непогано продати колекціонерам.

Ситуація дещо ускладнюється тим, що ці монети вийшли з обігу, але можна вдома добре “потрусити кишені”. Можливо з минулого року у вас лишилася щаслива монета. Чому за нею полюють нумізмати?

Дизайн копійки розробив Василь Лопата у 1992 році. Перші екземпляри виготовляли на замовлення закордоном, та доправляли в Україну. Серед перших партій було найбільше браку та дефектів.

Найголовніша причина — особливість виготовлення монети у 1992 році. У копійки гладкий гурт, тому що на той час просто не було спеціальних станків, що надають копійці сучасний вигляд. Це перші екземпляри що потрапили до обігу у незалежній Україні. Серед колекціонерів вона має назву чекан 5.1 ДАг. На аукціонах вартість сягає 18 тисяч гривень.

Ще одна обігова монета номіналом “25 копійок” може принести 200 доларів. Вона дещо відрізняється від інших екземплярів тим що:

на реверсі широкий герб;

листя затерте;

на аверсі специфічно виглядає “2”.

Коли в неї на додачу ще й гладкий гурт — вартість автоматично зростає у 3-4 рази. Якщо знайшли цінний екземпляр, можна не поспішати його продавати. Вартість таких грошей із часом лише зростатиме. Ви можете також добре заробити на копійках із різними дефектами штампування: подвійна (штамп на штампі), різна кількість листя та ягід тощо. Тому уважніше розглядайте монети, не поспішайте від них позбавлятись, можливо деякі з них принесуть вам непоганий бонус.