Украинцев обяжут подавать декларации о всех дорогих покупках

Налоговая амнистия, которая началась в Украине 1 сентября 2021 года, направлена на выведение из тени скрытых доходов и сбережений граждан. По ее правилам в течение одного года украинцы могут подать единую декларации о своем имуществе, за которое не платили налоги, и избежать штрафа. Но что будет, когда срок амнистии истечет? Как государство будет контролировать дорогие покупки украинцев, несовместимые с доходами?





Над решением этого вопроса уже сейчас активно работает Верховная Рада. Парламентарии как раз взялись за разработку законопроекта, который будет контролировать реальные доходы украинцев и уплату ими налогов.

В обнаружении граждан, имеющих скрытые заработки, поможет опять же финансовый мониторинг. Однако коснется он только дорогих приобретений украинцев, которые были осуществлены после принятия нового закона. На все другие ценные приобретения будет распространяться действие налоговой амнистии.

Как отметил Данил Гетманцев, возглавляющий парламентский Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики, налоговики будут пристально присматриваться к гражданам, которые покупают так называемые предметы роскоши. Речь идет об автомобилях бизнес-класса, элитной недвижимости и т. п.

«Данный законопроект предусматривает исключительно косвенные методы мониторинга. Налоговая не будет никого преследовать. Государство лишь заявляет свое право ознакомиться с декларацией о доходах гражданина, совершившего дорогостоящую покупку, и узнать, откуда у него такая сумма. Если его официальный доход окажется во много раз меньше суммы приобретения, нужно будет уплатить налог с разницы между ними», – пояснил чиновник.

По словам Гетманцева, таким законом Верховная Рада рассчитывает положить конец теневым схемам в экономике. В частности речь идет о многолетней тенденции выплаты заработной платы в конвертах. Благодаря таким механизмам граждане, получавшие большую прибыль, платили налоги только с минимальной зарплаты, скрывая остальные средства. Однако теперь у украинцев появится реальная мотивация сообщать о своих доходах добровольно и не уклонятся от уплаты налогов.