“Дия” получит мощный функционал уже в ближайшее время

Мобильное приложение «Государство и я» или «Дія» было создано специально для того, чтобы каждый украинец перестал быть заложником бюрократической системы. Уже сейчас в приложении можно загрузить свои персональные данные: паспорт, водительское удостоверение, Bank ID и многие другие документы.





Вице-премьер Фёдоров рассказал небольшой спойлер. Он анонсировал, что уже в ближайшем будущем «Дія» расширит свои возможности. Сейчас планируют запустить возможность иметь доступ к кредитной истории и судебным делам. Также благодаря мобильному приложению украинцы смогут оформить субсидию или пенсию в режиме онлайн, а еще:

подавать заявление в ЗАГС;

заказывать доставку водительского удостоверения по почте;

регистрировать новорожденных малышей;

получить справку о несудимости.

Изменение места регистрации граждан — еще один документ, который планируется добавить в приложение. Михаил Фёдоров лично контролирует этот проект, и каждую неделю проверяет его готовность.

Услугу сделали доступной для Украинской еще в мае, но она не выдержала работы. В тестовом режиме обнаружили множество нарушений, поэтому сейчас их активно устраняют.

Diia Summit — так называется услуга регистрации, сегодня она является самой популярной среди населения. Привязка к фактическому месту жительства позволяет получить медицинскую помощь, субсидию, льготы, и любые документы / удостоверения.

Для учета военнообязанных создали специальную программу Military ID. Закупка компьютеров для военкоматов поможет наполнить реестры. Уже тогда их смогут синхронизировать с местами регистрации.

Когда запустят кредитную историю и возможность получить справку о несудимости, граждане страны, которые установили приложение, смогут значительно быстрее устраиваться на работу, собирать необходимые документы. Ведь «Дія» — это все инстанции в вашем смартфоне. Здесь нет очередей и обеденного перерыва.

Также уже сейчас работают над запуском электронных «ковид» сертификатов, ведь тестовый запуск программы также работает не безупречно.