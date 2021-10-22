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“Дия” получит мощный функционал уже в ближайшее время

22.10.2021
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Дія

Мобильное приложение «Государство и я» или «Дія» было создано специально для того, чтобы каждый украинец перестал быть заложником бюрократической системы. Уже сейчас в приложении можно загрузить свои персональные данные: паспорт, водительское удостоверение, Bank ID и многие другие документы.


Вице-премьер Фёдоров рассказал небольшой спойлер. Он анонсировал, что уже в ближайшем будущем «Дія» расширит свои возможности. Сейчас планируют запустить возможность иметь доступ к кредитной истории и судебным делам. Также благодаря мобильному приложению украинцы смогут оформить субсидию или пенсию в режиме онлайн, а еще:

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  • подавать заявление в ЗАГС;
  • заказывать доставку водительского удостоверения по почте;
  • регистрировать новорожденных малышей;
  • получить справку о несудимости.

Изменение места регистрации граждан — еще один документ, который планируется добавить в приложение. Михаил Фёдоров лично контролирует этот проект, и каждую неделю проверяет его готовность. 

Услугу сделали доступной для Украинской еще в мае, но она не выдержала работы. В тестовом режиме обнаружили множество нарушений, поэтому сейчас их активно устраняют.

дія

Diia Summit — так называется услуга регистрации, сегодня она является самой популярной среди населения. Привязка к фактическому месту жительства позволяет получить медицинскую помощь, субсидию, льготы, и любые документы / удостоверения.

Для учета военнообязанных создали специальную программу Military ID. Закупка компьютеров для военкоматов поможет наполнить реестры. Уже тогда их смогут синхронизировать с местами регистрации.

Когда запустят кредитную историю и возможность получить справку о несудимости, граждане страны, которые установили приложение, смогут значительно быстрее устраиваться на работу, собирать необходимые документы. Ведь «Дія» — это все инстанции в вашем смартфоне. Здесь нет очередей и обеденного перерыва.

Также уже сейчас работают над запуском электронных «ковид» сертификатов, ведь тестовый запуск программы также работает не безупречно.

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22.10.2021
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