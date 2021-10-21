Как сегодня можно открыть кредит на имя незнакомца – рассказывает киберполиция

Открыть кредит онлайн на любого человека? Интернет-мошенники легко провернут такую аферу. А все потому, что собрать данные о любом человеке сейчас очень просто.





Эксперты по кибербезопасности в Украине рассказали о самых популярных схемах, которыми сегодня пользуются преступники. На их удочку уже попались тысячи обычных украинцев. Именно обычный гражданин является идеальной жертвой обмана.

Самый популярный вид мошенничества сегодня — оформление быстрых кредитов онлайн. Для этого нужно всего лишь чей-то старый номер телефона (сим-карта). Аферисты делают клон номера, создают и привязывают к нему электронную почту. Базовые данные можно откопать в социальных сетях. После этого преступники начинают набирать онлайн кредиты. Жертва узнает об этом только тогда, когда ей начинают названивать коллекторы и требуют вернуть долг.

Банки уже давно занимаются сливом персональных данных. Поэтому сегодня кредиты могут оформить на кого угодно: беззащитную старушку, молодую маму, студента. Украинцы очень доверчивый народ. Мошенник может представиться консультантом супермаркета, под предлогом социологического опроса собрать персональные данные. Потом их же используют для получения денег онлайн.

Были и совершенно непредсказуемые ситуации. Например, юрист из города Луцк создал брокерскую компанию в поиске инвесторов в качестве кредитных доноров. Мужчина воровал персональные данные (паспортные, ИНН, собирал информацию о наличии движимого, недвижимого имущества), а потом оформлял огромные кредиты под залог. Самое главное, что “владелец брокерской компании” смог месяцами кормить завтраками клиентов, пока тратил их деньги.

Сегодня, чтобы минимизировать подобные риски, важно вести закрытый образ жизни в социальных сетях. В 90% случаев обмана срабатывает человеческая жадность или наивность. Более того, многие украинцы наступают на одни и те же грабли по два и три раза.