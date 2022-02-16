В Україні таксисти пішли війною на Bolt та Uklon: що відбувається

У понеділок 14 лютого українські таксисти розпочали страйк проти занижених тарифів. Водії стверджують, що популярні агрегатори Uklon, Bolt, opti та інші, не бажають підвищувати свої ціни. Тоді як вартість пального та сервісного обслуговування автомобілів зростає ледь не щодня.





Водії стверджують, що не будуть працювати задарма та вимагають від служб таксі підняти вартість послуг принаймні на 20-30%. Учасники страйку домовилися про те, що не будуть приймати замовлення у програмах Bolt, OnTaxi, Uklon, Shark та кількох інших агрегаторів до 20 лютого. Таким чином таксисти бажають донести до керівництва вказаних служб, що їхні актуальні ціни є економічно необґрунтованими.

«Ми лише хочемо пояснити провідним агрегаторам opti, Shark, Uklon, Альянс та іншим, що їм необхідно підвищити тарифи. Адже всі ми бачимо, якою зараз є вартість пального, не кажучи вже про запчастини та сервісні послуги автомайстерень. При цьому агрегатори без докорів сумління продовжують знімати з водіїв комісію за свої послуги від 17 до 25%», – зазначають мітингарі у своїй Facebook-спільноті.

Наразі відомо, що до страйку 14 лютого долучилися таксисти Києва, Львова, Івано-Франківська, Харкова та ще кількох українських міст. Зокрема столичні водії таксі зібралися на вулиці Борщагівській о 9 годині ранку, утворивши величезний затор. Фото та відео усіх подій мітингарі одразу ж публікували у соціальні мережі Facebook та Instagram із хештегом #ВодійНеРаб.

Однак варто зазначити, що на страйк вийшли далеко не всі служби таксі. Зокрема користувачі додатку Uklon не помітили нестачі водіїв. Попит на послуги у цього агрегатора під час страйку був доволі високий, вочевидь через відсутність доступних автомобілів у інших служб таксі. Отож Uklon вдалося непогано заробити на страйкувальниках, безперебійно надаючи послуги протягом усього дня.

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