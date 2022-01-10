У Польщі нововведення для іноземних працівників: до чого готуватися українським заробітчанам

З початком нового року Польща спростила працевлаштування для іноземних громадян, які проживають та працюють на її території. Зміни зачепили громадян 6 країн, до цього списку потрапила і Україна. Правила, про які йдеться, набудуть чинності найближчими тижнями. Представники Польщі говорять про другу половину січня.





Що саме зміниться для заробітчан із України?

Працювати без дозволу на роботу можна тепер два роки – достатньо мати декларацію про доручення роботи. Нагадаємо, що раніше цей період складав 6 місяців;

Щоб подати заяву, тепер не потрібно мати довідку з місця проживання в країні, як було раніше. Тепер така довідка обов’язкова для іноземців з постійною гарантованою роботою із зарплатою не меншою за мінімальну;

Не потрібно буде міняти дозвіл на проживання та роботу при підвищенні на посаді та зростанні заробітної плати;

Для підтвердження соціального забезпечення тепер вистачає трудового договору із зазначеною зарплатою.

Також стало відомо, що у Польщі зростає рівень мінімальної зарплати. В 2022 році всі види оплати праці підвищуються. Як за довгостроковими трудовими договорами оплата праці не може бути нижчою, ніж 2363,56 злотих на руки (це понад 15,5 тис. гривень). Якщо говорити про погодинну оплату, то її рівень також зріс. При укладенні короткострокового договору зарплата не може бути меншою за 13,91 злотого «на руки» (це приблизно 95 грн.). Саме такий вид роботи більшою мірою цікавить заробітчан з України, тому що за такого найму, в основному, не вимагають особливих навичок та досвіду роботи.

Але поки що немає жодного прогресу у боротьбі з аферистами, які обманюють громадян України. Їм обіцяють стабільну роботу та зарплату, а заробітчани потім, навіть, не можуть повернутись додому з території сусідньої країни.