Фатальний місяць: яким знакам зодіаку не варто чекати від липня нічого хорошого

Для двох знаків зодіакального кола липень буде місяцем не з легких. На життєвому шляху Овенів та Близнюків з’явиться безліч перешкод, з якими буде дуже складно впоратися. Вони періодично втрачатимуть віру в себе і можуть навіть впасти в депресію.





Овен

Народжені під цим сузір’ям ризикують піддатися на провокацію та бути обдуреними. Підставити їх можуть навіть найкращі друзі, або колеги, з якими Овени працюють вже з десяток років. Це буде наче «ніж у спину», та що найгірше – зрада спричинить появу проблем із грішми, чи навіть боргів. Тож представникам знаку потрібно бути дуже обережними і думати, кому вони довіряють свої таємниці.

На роботі у Овенів також не все буде йти гладко. Однак астрологи радять їм попри все зберігати оптимізм і продовжувати старанно виконувати свою роботу. Ближче до кінця місяця все налагодиться. У другій половині липня Овенів можуть втягнути у сімейний конфлікт. Тут для них головне – не проявляти свій вогняний характер. Ситуація і без того напружена, навіщо ж підливати масла у вогонь.

Близнюки

На роботі у Близнюків неприємності почнуться вже у перші дні липня. Лише одна чи дві помилки спричинять конфлікт із керівництвом, тож про довгоочікувану підвишку доведеться забути. Астрологи взагалі радять представникам знаку поки що втихомирити его та спробувати втримати своє положення у колективі. Адже в липні ризик втрати роботи у Близнюків вкрай високий.

У родині можливі скандали, причиною яких стане нестриманість та емоційність Близнюків. Їм варто пам’ятати, що інколи краще тримати язик за зубами, щоб потім гірко не шкодувати про сказане. До кінця липня уродженцям знаку варто також подбати про наявність хоча б мінімальних заощаджень. Може виникнути ситуація, коли Близнюкам дуже знадобиться так звана «подушка безпеки».