Українцям по-новому присвоять їх адреси проживання

У Кабінеті міністрів України 7 липня було схвалено проєкт постанови, що обумовлює нові правила присвоєння адрес для об’єктів нерухомого майна та будівництва. Пропозиція щодо змін була внесена Міністерством розвитку громад та територій з метою впорядкування процедури та зниження рівня корупції у даній галузі. На думку експертів, такі зміни давно назрівали й підуть лише на користь будівельній індустрії країни.





Що зміниться у процедурі присвоєння адрес?

Перш за все, в разі прийняття даної постанови, офіційно почне діяти Єдина державна електронна система, за допомогою якої буде відбуватися присвоєння адрес новобудовам. А це означає, що зміни безпосередньо торкнуться й місцевих органів влади.

За інформацією від Мінрегіону, новий порядок контролюватиме наступні питання:

перелік усіх реквізитів адрес об’єктів нерухомості та будівництва, з поясненням випадків, коли та як ці реквізити можна застосовувати;

визначення реквізитів, за допомогою яких присвоюватиметься адреса для об’єктів, що знаходяться за межами населених пунктів;

присвоєння адрес частинам будинків, що є окремими об’єктами нерухомого майна, як то квартири, гаражі, та інші приміщення;

визначення об’єктів, яким дозволено присвоєння адрес як об’єктам нерухомості.

Яку користь принесуть нововведення?

На думку експерта у будівельній галузі Лева Парцхаладзе, новації в системі присвоєння адрес запобігатимуть шантажу забудівників органами місцевої влади. Голова Конфедерації будівельників України повідомив, що чиновники на місцях вже звикли отримувати від будівельних компаній так звану пайову участь. А без оплати цього внеску відмовлялися присвоювати новобудовам офіційну юридичну адресу. Отож ініціатива Мінрегіону допоможе подолати корупцію, що наразі регулює стосунки місцевої влади та будівельних компаній.

Нова система також суттєво спростить процедуру присвоєння адрес, зробивши її більш прозорою для всіх учасників ринку. Адже в ідеалі владним структурам доведеться зобов’язати регіони затвердити остаточний план забудови території, що не буде постійно змінюватися. Тоді система присвоєння адрес стане більш стабільною, а спірних питань в цій галузі виникатиме все менше.