Помножте на два: українців налякали новими тарифами вже цього року

Нещодавно Кабінет міністрів оприлюднив прогноз на найближчі 3 роки стосовно економічного й соціального розвитку України. В тому числі у ньому містяться й дані стосовно зростання тарифів на комунальні послуги у вказаний період. Причому перше подорожчання, як вказано у документі, відбудеться вже у поточному році.





Наскільки збільшаться суми у платіжках?

За планом кабміну середнє зростання вартості комунальних послуг складатиме близько 5-10% щороку. Та експерти у галузі житлово-комунального господарства вважають такі очікування уряду необґрунтованими.

У своєму прогнозі міністри прописали чимало вартісних нововведень. Зокрема вони планують поглиблену модернізацію комунальних мереж та підвищення зарплатні працівникам ЖКГ. Такі амбітні плани вимагають чимало коштів. Отож, щоб втілити їх у життя, потрібно буде підвищувати тарифи ледь не на 20% щороку.

Саме капітальний ремонт інфраструктури ЖКГ буде безпосереднім чином впливати на суми у наших платіжках за газ, гарячу воду та інші послуги. Адже до 85% водо- та газопостачальних мереж потребують ремонту й модернізації.

А що там із ціною газу?

Згідно з останніми даними газ подорожчає вже за місяць, та вартуватиме українцям близько 17-20 грн за куб. м. Звісно на ріст тарифів серйозний вплив справлятиме й ціна ресурсу на Європейському ринку, від якої напряму залежить його вартість в Україні.

Обіцяні владою компенсації теплокомуненерго, що мали б покрити різницю в ціні газу, схоже виплачувати ніхто не збирається. Актуальна ж гуртова вартість блакитного палива зросла за останні місяці вже ледь не на 30%.

Тож борги ТКЕ все ростуть і схоже скоро їх доведеться покривати із кишень громадян. Якщо тенденція до зростання ціни газу у Європі у найближчий час не зміниться, до опалювального сезону нам варто чекати підвищення щонайменше на 30%.