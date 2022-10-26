Українці не мають права оскаржувати повістку: Верховний суд

Українці призовного віку не зможуть оскаржити отримані ними повістки до військкомату. За таку справу не візьметься жоден суд. Адже повістка є документом, який всього-на-всього сповіщає громадянина про необхідність з’явитися до територіального центру комплектування та виконати свій військовий обов’язок. Це підтверджує постанова Верховного суду України, видана 8 вересня 2022 року.

До такого рішення суд прийшов після розгляду позову громадянина України, який намагався оскаржити повістку, отриману ним 3 березня поточного року. Спершу він звернувся до Івано-Франківського окружного адміністративного суду. Однак там українцю відмовили в рогляді позову. Тоді він звернувся до Восьмого апеляційного адміністративного суду, де також не захотіли відкривати провадження у зазначені справі.

Отримавши дві відмови поспіль, позивач врешті дійшов до Верховного суду України. Він подав касаційну скаргу в якій попрохав направити його справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Однак у Верховному суді зазначили, що повістка це лише спосіб повідомити призовнику про необхідність з’явитися у військкомат в зазначену дату. Тож оскаржена повістка з точки зору Кодексу адміністративного судопровадження, не буде вважатися ані дією суб’єкта владних повноважень, ані його рішенням.

У Верховному суді також наголосили на відсутності будь-якого порушення прав та свобод громадянина на момент подачі ним судового позову. А за таких умов він просто не може розраховувати на правовий захист з боку державних судових органів.

Після остаточного рішення Верховного суду від 8 вересня громадянам призовного віку, що отримали повістки з проханням з’явитися до військкомату, вже немає сенсу звертатися до судових органів з метою оскарження повістки. Адже всі суди в Україні зобов’язані враховувати рішення Верховного суду. Тож позивачі не зможуть домогтися навіть відкриття судового провадження.