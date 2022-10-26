Українці не мають права оскаржувати повістку: Верховний суд
Отримавши виклик до військкомату, громадянин звернувся до суду, однак отримав відмову.
Українці призовного віку не зможуть оскаржити отримані ними повістки до військкомату. За таку справу не візьметься жоден суд. Адже повістка є документом, який всього-на-всього сповіщає громадянина про необхідність з’явитися до територіального центру комплектування та виконати свій військовий обов’язок. Це підтверджує постанова Верховного суду України, видана 8 вересня 2022 року.
До такого рішення суд прийшов після розгляду позову громадянина України, який намагався оскаржити повістку, отриману ним 3 березня поточного року. Спершу він звернувся до Івано-Франківського окружного адміністративного суду. Однак там українцю відмовили в рогляді позову. Тоді він звернувся до Восьмого апеляційного адміністративного суду, де також не захотіли відкривати провадження у зазначені справі.
Отримавши дві відмови поспіль, позивач врешті дійшов до Верховного суду України. Він подав касаційну скаргу в якій попрохав направити його справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.
Однак у Верховному суді зазначили, що повістка це лише спосіб повідомити призовнику про необхідність з’явитися у військкомат в зазначену дату. Тож оскаржена повістка з точки зору Кодексу адміністративного судопровадження, не буде вважатися ані дією суб’єкта владних повноважень, ані його рішенням.
У Верховному суді також наголосили на відсутності будь-якого порушення прав та свобод громадянина на момент подачі ним судового позову. А за таких умов він просто не може розраховувати на правовий захист з боку державних судових органів.
Після остаточного рішення Верховного суду від 8 вересня громадянам призовного віку, що отримали повістки з проханням з’явитися до військкомату, вже немає сенсу звертатися до судових органів з метою оскарження повістки. Адже всі суди в Україні зобов’язані враховувати рішення Верховного суду. Тож позивачі не зможуть домогтися навіть відкриття судового провадження.
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