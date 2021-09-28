Відомі ціни на газ на наступний місяць: до 30 грн/куб

Тарифи для споживачів, що оплачують послуги газопостачання за річною ціною, залишаться стабільними. Конкретна ціна ресурсу залежить від обраної газової компанії та коливається поміж 7,8 та 13,5 гривнями за кубічний метр. Однак користувачам із помісячною оплатою пощастило значно менше. Для них ціна газу підскочить вище 30 грн за «куб».





Українці, що вчасно перейшли на фіксовані тарифні плани, можуть не турбуватися про цифри у платіжках принаймні протягом найближчого місяця. Адже річні тарифи за своєю ціною вже п’ять місяців поспіль визнаються більш вигідними за місячні.

Найнижчі ціни на «блакитне паливо» у жовтні пропонують:

ТОВ «Агросинтез Трейдинг» – 7,8 гривні за «куб»;

ДП «Евода Трейд КП “Луцькводоканал» – 7,88 гривні за кубометр;

ТОВ «Уманьгаз Збут» та ТОВ «Черкасигаз Збут» – 7,89 гривні за кубометр;

ГК «Нафтогаз України” – 7,96 гривні за «куб».

Найвищу річну ціну на енергоресурс встановили газові компанії Херсонської, Чернівецької та Житомирської областей. Їхня ставка за 1 куб. м газу дорівнює аж 13,5 гривні.

Решта газопостачальників визначили тарифи на жовтень у межах 9 грн за «куб».

Натомість споживачі, що платять за газ згідно з місячними тарифами, опинилися в скрутному положенні. Вартість «блакитного палива» для них у наступному місяці буде ледь не у три рази більшою, ніж у фіксованих тарифних планах. У жовтні за 1 куб. м платити доведеться щонайменше 30 грн.

Наприклад, столичний постачальник «Київгазенерджи» пропонує своїм клієнтам газ за ціною 30,5 грн за кубометр. Тоді як річна ціна у тієї ж компанії становить 8,7 грн за «куб».

Така суттєва різниця у цінах спричинена насамперед шаленим зростанням вартості газу на Європейському ринку. Оскільки у річних тарифних планах ціна фіксована, колапс на ринку відобразився лише на споживачах, у яких вартість ресурсу може змінюватися хоч кожного місяця.