Графік роботи Привату та Ощаду на новорічні свята

НБУ вже склав графік роботи банківських установ в Україні на зимові свята у період з 30 грудня по 8 січня. Регулятор зробив робочі дні максимально комфортними для усіх громадян. Банкомати також працюватимуть безперебійно.

Банки мають продумати графік роботи на випадок блекаутів та передбачити усі можливі форс-мажори по усіх регіонах України. Згідно із постановою усі банки мають завчасно підготуватись та зробити так, щоб банкомати працювали увесь період у режимі нон-стоп. Для цього потрібно забезпечити достатню кількість готівки, щоб наявності були різні номінали.

30 грудня, напередодні Нового року система електронних платежів (СЕП) працюватиме до 24:00. Валютний ринок, депозитарний та інші системи НБУ працюватимуть у звичному режимі. Також банки мають повідомити свої клієнтів через мобільні додатки, смс та дзвінки.

Банківський день, що має припадати на 31 грудня офіційно настане 2 січня 2023 року. А міжбанківські платежі та грошові перекази проводитимуть до 15:00 від 02.02.2023. Регулятор цього дня не працюватиме.

З 31 грудня по 1 січня учасники систем електронних платежів мають самостійно вирішити, коли та о котрій починати роботу з безготівковими операціями в іноземній валюті. Готівковий гривневий ринок продовжить роботу у звичайному режимі. Першого січня о 9 ранку почне роботу СЕП.

Вже з другого січня усі банки, а також валютний ринок почнуть працювати, як зазвичай. Як відомо з графіку, у період з 7 по 8 січня 2023 року усі міжбанківські платіжні операції у СЕП будуть датовані 9 січня. Тому українці можуть передчасно планувати свої справи, а також не переживати з приводу зняття готівки, грошових переказів тощо.