Кібер-шахраї винайшли нову схему обману на ОЛХ

Шахраї вигадали нову схему для того, щоб виманювати кошти у людей, які користуються ОЛХ. Найпопулярніший маркетплейс сьогодні приваблює тисячі аферистів. Щоб не потрапити до пастки треба бути дуже обачним. Так, наприклад у новій схемі дурисвіти створюють сайт із фальшивими даними і просять заповнити «клієнта» форму, перейшовши за посиланням.





Коли людина вводить свої данні, та активує їх, з рахунку картки миттєво зникають гроші, а шахраї блокують жертву. Повернути кошти назад неможливо. Навіть не має часу заблокувати картку. Все проходить за лічені хвилини.

Тож, якщо бачите у полі: “ввести данні карти та СVV код” (три цифри на звороті), то знайте, скоріш за все вас хочуть надурити. Як правило, якщо жертва вже на гачку, вона не може ввійти у мобільний додаток свого банку. За цей час аферисти можуть збільшити кредитний ліміт та вивести всі кошти. Гроші знімають у декілька заходів: спочатку це незначна сума в 100 гривень, потім 500, потім тисяча…

Навіть, якщо написати заяву до кіберполіції, там просто не відстежать кошти. У такому випадку постраждала сторона навіть судиться із банком, але в реальності % виграшних справ занадто низький. Тому у 95% випадків жертві потрібно ще й борг банкові сплатити.

Адміністрація ОЛХ закликає не користуватись сумнівними посиланнями. Стежте за рейтингом довіри продавців. Перевірити контактний номер «горе-продавця» можна через мобільні додатки. Ще за схемою злодії працюють уночі. Частіше за все жертва обману вже спить і не чує повідомлень на телефон. Вранці ж прокинувшись бачить масштаб халепи.

Зараз, навіть посилання підробляють під ОЛХ. Наприклад просять оплатити купівлю через сайт чи доставку. Після «оплати» злодії мають усю необхідну інформацію і за лічені хвилини спустошують рахунок.