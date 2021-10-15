Названо одяг, який негативно впливає на свого власника

Одяг має певну енергетику і впливає на життя людини, стверджують фахівці феншуй. Вони також перерахували, які речі роблять їх володаря нещасним.





Старий, брудний і рваний одяг

Знавці феншуй кажуть, що зіпсовані речі створюють для людини проблеми з фінансами. Тому одяг потрібно своєчасно прати, віддавати в ремонт або викидати, якщо його вже не врятувати. Вважається, що шкоду аурі завдає і навмисно зістарений одяг з потертостями і рваними частинами.

Чорний і смугастий одяг

Темні відтінки впливають на психіку і стан організму. Чорні речі притягують зневіру, викликають відчуття втоми. Щоб не відмовлятися від чорного одягу, в нього краще вносити яскраві деталі. З обережністю треба ставитися і до смужок. Фахівці кажуть, що лінії розрізають енергетичні зони. Це може обіцяти невдачі в справах.

Хижі і геометричні принти

Малюнок грає важливу роль в одязі. Так, хижий принт робить людину напруженою, неспокійною. А геометричні візерунки укладають енергію в рамки. Такий принт дає зворотний ефект: володар речі відчуває втому, апатію, відсутність ідей і натхнення. Перевагу краще віддавати спокійним малюнками і природним мотивам.

Вузький і мішковатий одяг

Вузький одяг сковує і змушує відчувати себе невпевнено. Як і чіткий принт, він укладає енергію в рамки, що впливає на загальне самопочуття її носія. Мішкуватий же одяг привносить в життя невизначеність, робить людину розсіяною через відсутність чіткої форми. Тому краще вибирати зручні речі з конкретними обрисами.

Негативні слова і символи

Особливу увагу фахівці акцентують на написах. Агресивні слогани, лайки на своїй або чужій мові, недобрі символи – все це має негативну енергетику і негативно впливає на ауру. Перевагу краще віддавати речам, на яких написано або зображено те, що викликає добрі, позитивні асоціації.