Навіть незначні перекази: у Приваті почали блокувати картки за певні покупки

ПриватБанк, ключовий фінансовий гравець в Україні, зіткнувся зі зростанням кількості скарг від клієнтів, особливо щодо блокування карток. Помітний випадок такого невдоволення був зафіксований на сайті Мінфін одним давнім клієнтом банку.

Коли час не має значення

Клієнт, який підтримував відносини з ПриватБанком понад 20 років без жодних проблем, зіткнувся з раптовим і незрозумілим блокуванням свого рахунку в цифровій платформі банку, Приват 24. Інцидент трапився зовсім недавно – 1 листопада. Як запевняє постраждалий, його нещодавні операції з карткою були мінімальними і безпроблемними, і включали в себе скромні транзакції, такі як платіж на суму менше 100 доларів США від партнерської програми Aliexpress і переказ 40 доларів США на його електронний гаманець.

Цікавлячись, чи ці незначні транзакції спричинили блокування, він також згадав, що отримав кілька невеликих гривневих переказів за продаж цифрових товарів. Щоб внести ясність, він звернувся до банку з проханням пояснити причину блокування, щоб уникнути повторення будь-яких випадкових помилок.

У відповідь співробітники ПриватБанку пообіцяли розібратися і попросили номер його мобільного телефону для подальшого обговорення.

На жаль, за даними, вказаними у відгуку, нам не вдалось ідентифікувати вас. Вже звертаємось до вас у особисті повідомлення, для того, аби уточнити ваш контактний номер телефону та перевірити, що сталося Відповідь банку

Схоже, що ця проблема є частиною більш широкої тенденції, коли кілька клієнтів повідомляють про подібні блокування, особливо ті, хто нещодавно торгував криптовалютою. Це свідчить про зміну позиції банку, оскільки раніше транзакції з криптовалютами не стикалися з такими перешкодами.

Зростання частоти таких інцидентів свідчить про необхідність обережності серед клієнтів ПриватБанку, особливо тих, хто працює з криптовалютами, щоб запобігти несподіваним блокуванням карток.