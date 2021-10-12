Названо речі, які приносять негативну енергію в дім

Езотерики кажуть, що є такі предмети, які як магніт притягують в будинок негативну енергетику.





Тому вони радять позбутися від ряду речей, серед яких назвали три найбільш шкідливих для енергетики квартири.

Порожні пляшки

Експерти стверджують, що порожні пляшки здатні принести в будинок бідність. Крім того, вони лише захаращують простір, тому варто від них якомога швидше позбутися.

Фотографії з дефектами

Раритетні знімки, які робилися за допомогою плівкових фотоапаратів, з часом псуються. У зв’язку з цим, на зображеннях можуть з’явитися плями та інші дефекти. Треба без жалю позбутися таких знімків, тому що вони можуть залучити в будинок нещастя і захворювання.

Непрацюючі годинники

Якщо у вашій квартирі буде висіти годинник із застиглими стрілками, ви мимовільним чином залучите в своє життя застій. Найгіршою прикметою вважається, якщо годинник зупинився на ваших очах. Від такого годинника необхідно позбутися на наступний же день.