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Названо речі, які приносять негативну енергію в дім

12.10.2021
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негативна енергія

Езотерики кажуть, що є такі предмети, які як магніт притягують в будинок негативну енергетику.


Тому вони радять позбутися від ряду речей, серед яких назвали три найбільш шкідливих для енергетики квартири.

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Порожні пляшки

Експерти стверджують, що порожні пляшки здатні принести в будинок бідність. Крім того, вони лише захаращують простір, тому варто від них якомога швидше позбутися.

Фотографії з дефектами

Раритетні знімки, які робилися за допомогою плівкових фотоапаратів, з часом псуються. У зв’язку з цим, на зображеннях можуть з’явитися плями та інші дефекти. Треба без жалю позбутися таких знімків, тому що вони можуть залучити в будинок нещастя і захворювання.

Непрацюючі годинники

Якщо у вашій квартирі буде висіти годинник із застиглими стрілками, ви мимовільним чином залучите в своє життя застій. Найгіршою прикметою вважається, якщо годинник зупинився на ваших очах. Від такого годинника необхідно позбутися на наступний же день.

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12.10.2021
1 хвилина на прочитання

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