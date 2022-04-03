Новини

Макс Барських вступив до лав ЗСУ

03.04.2022
Менше хвилини
Макс Барських

Український співак Макс Барських (справжнє ім’я Микола Бортник) захотів вступити до лав Збройних Сил України (ЗСУ). Про це артист розповів в особистому Instagram-акаунті.


Як повідомив музикант, після двотижневого навчання він вирушить у зону бойових дій. «З завтрашнього дня розпочинаю навчання. Хто б міг собі уявити. Ще місяць тому у моїх руках був лише мікрофон, але зараз…», — поділився Барських у відеозверненні.

Новини по темі

Раніше у березні Макс Барських заборонив використання своєї музики на території Російської Федерації. Український музикант також заявив, що розриває контракти із російськими компаніями. Крім того, співак скасував у Росії всі концерти та вирішив не повертати гроші за квитки глядачам.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿
03.04.2022
Менше хвилини
Back to top button