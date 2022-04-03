Макс Барських вступив до лав ЗСУ

Український співак Макс Барських (справжнє ім’я Микола Бортник) захотів вступити до лав Збройних Сил України (ЗСУ). Про це артист розповів в особистому Instagram-акаунті.





Як повідомив музикант, після двотижневого навчання він вирушить у зону бойових дій. «З завтрашнього дня розпочинаю навчання. Хто б міг собі уявити. Ще місяць тому у моїх руках був лише мікрофон, але зараз…», — поділився Барських у відеозверненні.

Раніше у березні Макс Барських заборонив використання своєї музики на території Російської Федерації. Український музикант також заявив, що розриває контракти із російськими компаніями. Крім того, співак скасував у Росії всі концерти та вирішив не повертати гроші за квитки глядачам.

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