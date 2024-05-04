Цифра вражає: скільки українців виїде з країни цього року

Згідно з останнім інфляційним звітом Національного банку України, країна готується до продовження значної міграційної тенденції у 2024 році, з очікуваним відтоком близько 200 000 зовнішніх мігрантів. Цей рух відображає поточні економічні виклики та геополітичну невизначеність, які продовжують впливати на міграційні рішення.

Однак звіт малює більш оптимістичну картину на наступні роки, прогнозуючи помітну зміну міграційних моделей завдяки поступовій стабілізації економіки України. До 2025 року, коли програми зовнішньої підтримки українських мігрантів у приймаючих країнах почнуть згортатися, очікується повернення мігрантів. Банк прогнозує, що близько 400 000 осіб повернуться в Україну у 2025 році, а у 2026 році очікується ще більша хвиля – близько 800 000 репатріантів. Очікується, що цей приплив буде зумовлений покращенням економічних умов та збільшенням можливостей для працевлаштування в Україні.

Ця зворотна міграційна тенденція, ймовірно, матиме значний вплив на український ринок праці, який і без того стикається з тиском внутрішньо переміщених осіб.