Погода, обычаи и приметы в праздник Покров Святой Богородицы

14 октября — знаковый, важный день для всех украинцев, ведь отмечается сразу три праздника: День украинского казачества, День защитников и защитниц, Покров Пресвятой Богородицы. Большое торжество для всех христиан, военных. Ранее козаки обожали устраивать гуляния на 14 октября. Они верили, что их защищает Богородица.





Сейчас 14.10 число является официальным выходным в Украине. К этому времени люди заканчивали собирать урожай, собирались на зимний покой. Предки издавна наблюдали за погодой и предсказывали, какой зимы ждать.

Синоптики дали прогноз погоды. По Украине температура воздуха днем ​​будет колебаться от +7 до +15 градусов тепла. Ночью на градуснике +9 тепла. Утром и днем ​​преимущественно облачно, без осадков, ветрено.

Существует очень много народных примет, связанных с торжеством.

Люди считали, если 14 октября будет теплым — зима стоит ожидать такую же ласковую. Если же выпадет снег, то зима ранняя, снежная, на Дмитриев день (8 ноября) также ждали осадков. Ясно и сухо? — до декабря тепло, без снега.

По тому, “какой и куда” дует ветер тоже прогнозировали зимнюю пору. Вот, например, дует ветер с востока или запада, то ожидайте мягкую погоду. А если же ветер северный — будет очень много снега, ожидают сильные морозы.

Конечно же следили и за дикими птицами. Журавли улетают в теплые края? Верный знак приближения сильных морозов.

В древности украинцы женились именно 14 октября, и предрекали каким будет брак. А все незамужние девушки, чтобы скорее найти себе мужа и жениться, покрывали голову платком, ставили свечи Богородице в храмах.

Мало кто знает, что именно в этот день украинцы раньше пекли блины, чтобы в доме царили мир и согласие. Также запрещается выполнять тяжелую физическую работу. Прекращаются все работы на огороде, в садах, нельзя шить, колоть дрова.