Німеччина міняє правила для українських біженців: суми вже не будуть як раніше

З 1 січня 2024 року в Німеччині на 12% зростуть стандартні ставки соціальної допомоги та грошових виплат. Ця зміна торкнеться виплат Bürgergeld та фінансової допомоги українським біженцям. Однак нова політика ускладнює отримання цієї допомоги для українців.

Федеральна рада Німеччини схвалила постанову Федерального міністерства соціальних справ. На офіційному порталі Bundesregierung можна ознайомитися з переглянутими розмірами виплат:

Одинокі особи, в тому числі батьки-одинаки, отримуватимуть 563 євро (раніше – 502 євро).

Виплати на дітей будуть залежати від віку: 14-17 років: 471 євро (раніше 420 євро) 6-13 років: 390 євро (раніше 348 євро) До 5 років 357 євро (раніше 318 євро)

Подружні пари отримають 506 євро на особу (раніше 451 євро).

Дорослі, які перебувають у спеціалізованих закладах, отримають 451 євро (раніше – 402 євро).

Крім того, бюджет на особисте шкільне приладдя також збільшиться приблизно на 12%. Допомога на перше півріччя навчального року зросте з 116 євро до 130 євро, а на друге півріччя – з 58 євро до 65 євро. Цей фонд покриває такі речі, як ручки, кольорові олівці, калькулятори, зошити та матеріали для творчості.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про зміни спеціально для українців: починаючи з 2024 року, вони матимуть право на отримання допомоги від Бюргергельда лише після 36 місяців роботи за скороченою програмою, що більше, ніж нинішні 18 місяців. Скорочена допомога передбачає зменшення на 92 євро на місяць для бездітних осіб та скорочення безкоштовних медичних послуг.

Якщо після 36 місяців особа все ще проживає в безкоштовному гуртожитку з харчуванням, її допомога буде скоригована до “необхідної” суми, яка залишається невизначеною.