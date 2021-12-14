Доходи українців перевірять ще з 90-х: за старі квартири треба буде доплатити

З вересня наступного року в Україні наберуть чинності нововведення до податкового законодавства. ДПС почне жорстко контролювати всі доходи українців та порівнювати їх із витратами. Якщо ж громадянин живе на широку ногу із мінімальною офіційною зарплатою, йому не уникнути серйозної розмови із податківцями.





Такий моніторинг фінансових операцій громадян називається непрямим методом податкового контролю. На практиці він працюватиме дуже просто. Наприклад громадянин купує дорогу квартиру. Однак згідно з його офіційними доходами, таке житло він собі дозволити не може. Тоді податкова вимагає від покупця пояснень щодо походження витрачених грошей. Якщо ж пояснення регулятор не отримує, нараховує на покупку податок у розмірі 19,5%.

Така сама система працюватиме й з іншими дорогими покупками, наприклад автомобілем, цінними прикрасами, чи навіть із великим банківським депозитом. А в деяких випадках податківці можуть попросити доплатити податок навіть на квартиру, що була придбана 10-15 років тому.

Насправді контроль за «білими» доходами українців ведеться ще з 1995 року. Тобто у процесі перепродажу квартири чи машини, які були придбані за вказаний період, громадянин цілком може отримати неприємність у вигляді недоплачених в минулому податків. Зокрема це стосується нерухомості, яку купили із зарплати «в конвертах».

Щоб не отримати такий «привіт з минулого», громадянин може скласти декларацію на всі свої неоподатковані доходи та майно у рамках податкової амністії. Зробити це можна до 1 вересня 2022 року. Тоді податок, який потрібно буде сплати за ту ж квартиру, куплену з «тіньових» доходів, складатиме не 19,5%, а лише 5%.

Варто зазначити, що за правилами податкової амністії, житло до 120 кв. м можна не декларувати. Та чи буде діяти таке обмеження у новому законі про податковий контроль поки що не відомо. Тож для усіх громадян, що мають приховану від держави нерухомість, декларація майна за правилами податкової амністії є справжнім порятунком від можливих наслідків податкових нововведень.