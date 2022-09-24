Росія вирішила змінити тактику у війні з Україною: названо нові цілі

Росія змінила підхід до війни з Україною. В останні дні збільшилась кількість авіаударів. Це може свідчити лише про те, що у РФ закінчується жива сила та зброя. Одразу все стає на свої місця: прильоти у міста, щоб тероризувати населення. Взяти нові території росіяни не можуть через брак живої сили. Нових солдатів планують мобілізувати та відправити в Україну вже найближчим часом. Та чи має така стратегія шанс на успіх?

Вже незабаром до України приїдуть воювати новобранці, які ще вчора були студентами, водіями, програмістами. Це люди без бойового досвіду, без фізичної підготовки. На фронті їх використають як гарматне м’ясо. У Росії немає офіцерів та високопоставлених військових, які зможуть структурувати 300 тисяч чоловіків. Нова армія більше нагадує стадо. Зараз осінь, потім прийде зима. «Вояки» відчують, що таке голод, холод та артилерія, що їх одразу деморалізує.

У жовтні-листопаді почне працювати ленд-ліз, Україна почне отримувати ще більше зброї, та зможе здобути остаточну перевагу на полі бою.

Все, що може окупант — тероризувати. Росія чудово все це розуміє, але боїться програти. Тому починає бомбити авіацією мірні міста та села. Поки що такі «намагання» мають зворотний ефект.

Росія навіть має певні успіхи завдяки іранським дронам-камікадзе. Агресор намагається завдати ударів по Одесі ти Миколаєву. У хід йде все, що є в арсеналі: РСЗВ, авіація, ракетні комплекси. Час від часу лунають погрози про застосування ядерної зброї. Всі ці дії свідчать про те, що Росія в агонії через своє безсилля.

ЗСУ також буде дуже складно, але українські воїни проходять навчання у військових закордоном, отримують нову натовську зброю, мають безмежну підтримку зі сторони співгромадян. Ситуація складна через те, що Росія не дотримується жодних правил війни, але сама розраховує на гуманітарне право.