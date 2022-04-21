Не тільки в Польщі: багата європейська країна переманює українських біженців та заробітчан

Українських біженців так добре приймають у Європі, що до 40% з них може не повернутися на батьківщину після закінчення війни. Найбільш перспективною країною для наших співгромадян виявилася Швейцарія. Висока кваліфікація жінок з України в IT-галузі настільки вразила швейцарських роботодавців, що їх охоче беруть на високооплачувані посади.





Про такий успіх українок у одній з найбагатших країн світу повідомила науковиця Анна Вахітова, викладачка Київської школи економіки. За її словами у Швейцарії дуже здивувалися тому, що українські жінки на рівні з чоловіками вивчають точні науки.

Провідний експерт з питань міжнародної трудової міграції Томас Кесслер також висловив свою думку стосовно професійних якостей українок. У коментарі популярному швейцарському виданню SwissInfo він зазначив, що українки «можуть надати розвитку Швейцарії нового імпульсу».

Варто зазначити, що в Україні опанування представницями слабкої статі технічних спеціальностей є нормою і нікого не дивує. Та схоже швейцарки так званими «чоловічими» професіями зовсім не цікавляться.

Професорка економічних наук Анна Вахітова також поділилася своїми прогнозами стосовно повернення українських біженців на батьківщину після закінчення війни.

На її думку в разі припинення бойових дій протягом наступного місяця, до України повернеться близько 90% біженців. Якщо війна триватиме до року – додому поїдуть до 80% громадян. Якщо ж воєнний стан триватиме від 1 до 3 років – можна чекати назад лише 60% українців.

Науковиця вважає, що найбільше перспектив залишитися за кордоном у студентів, а також кваліфікованих працівників, що добре знають іноземні мови. Зокрема вчені, лікарі та технічні спеціалісти доволі легко зможуть знайти собі високооплачувану, а головне перспективну роботу у будь якій країні світу. А враховуючи, що біженками з України є переважно жінки, частина з них може за час війни влаштувати не тільки професійне, а й особисте життя за кордоном.