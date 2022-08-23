Українці змагаються за кожне робоче місце: кого шукають та яку зарплатню пропонують

Український ринок праці, який в перші місяці війни пережив справжню кризу, зараз взяв курс на відновлення. Кількість вакансій поступово збільшується і на початку серпня вже майже у 20 разів перевершила березневий показник. Проте в порівнянні із даними за минулий рік число пропозицій від роботодавців скоротилося утричі. Не кажучи вже про середній рівень зарплатні, на якому також позначилася війна.





Про актуальну ситуацію на ринку праці України розповіли аналітики кадрового порталу grc.ua. Вони зазначили, що більшість доступних для українців вакансій пропонують роботу в галузі торгівлі та ритейлу. Зокрема чимало пропозицій для менеджерів з продажу, продавців та касирів.

Нарозхват зараз працівники без досвіду роботи та студенти. Вочевидь через те, що їм можна платити невелику зарплатню, близьку до мінімалки. Також за час війни значно збільшився попит на спеціалістів з бухгалтерського та управлінського обліку, рекламників та піарників.

На очах росте число вакансій для водіїв, логістів та спеціалістів робочих професій. Зокрема затребувані зараз будівельники, працівники сільськогосподарської галузі тощо.

Оскільки чимало українців від-час війни залишилися без роботи, за кожну пропозицію від роботодавця тепер змагається до 30 кандидатів. Тоді як до війни на одне місце претендувало в середньому 5-6 чоловік.

Якщо говорити про зарплати, то найбільше постраждали мешканці Харкова та Харківської області. Тут середній рівень доходів станом на серпень склав 10,6 тис. грн. Хоча лише в липні цей показник становив 18 тис. грн, тобто майже удвічі більше.

Натомість у Києві зарплатня за останній місяць впала лише на 800 грн – з 29500 до 28700 грн. В топі регіонів з найвищою зарплатнею неочікувано опинилосяй Закарпаття. На сьогоднішній день мешканці Ужгорода та області заробляють в середньому 16200 грн в місяць.