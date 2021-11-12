Шахраї вкрали у пенсіонерки 43 тисячі гривень

Телефонна розмова може обійтися в 15, 20 і більше тисяч гривень. Так, наприклад, мешканка Хмельницької області залишилася без своїх заощаджень на суму 43,9 тисячі гривень. Вона стала жертвою шахраїв, які “розводять” людей на гроші під час телефонної розмови.





Схема шахрайства стандартна: телефонує ніби-то представник служби безпеки банку, повідомляє, що хтось хоче зняти гроші. Банк турбується про безпеку, просить підтвердити персональні дані. А потім кошти зникають з картки. Більше того, маючи повний доступ до рахунку, аферисти можуть збільшити кредитний ліміт віддалено та увігнати жертву в величезні борги.

Про шахрайство по телефону

Найчастіше аферисти обкрадають пенсіонерів. Вони абсолютно довірливі та беззахисні. Так сталося з 65 річною українкою. Жінка збирала гроші все своє життя, скромно відкладала скільки, могла. Але для шахраїв немає нічого святого, їм все одно у кого красти.

Людина представилася працівником банку, втерлась до нещасної в довіру і виманила всю необхідну інформацію. Звичайно, бабуся звернулася в поліцію, склала заяву, але в таких випадках ймовірність того, що гроші повернуть, вкрай мала. Банки дуже рідко йдуть назустріч своїм клієнтам в таких ситуаціях.

Як розпізнати шахрая

Банки в черговий раз попереджають: їх консультанти ніколи не запитують пін-код, CVC. Якщо Вам зателефонував незнайомий номер, будьте уважні. Не поспішайте брати трубку. Особисто передзвоніть на гарячу лінію свого банку і проконсультуйтеся.

На превеликий жаль багато співробітників банків зливають бази даних клієнтів, що робити категоричних заборонено. Хакери зламують банківські сайти та потім продають інформацію в даркнеті.

Аферисти завжди працюють швидко. Вони не дають жертві час на роздуми. Застати зненацька, створити емоційний струс і скористатися довірливістю людини. Більшого й не потрібно, щоб зняти з карти тисячі гривень.