У квітні українцям знову перерахували пенсії: хто отримав +400 грн

З 1 квітня частині українських пенсіонерів підвищили пенсії. Йдеться про громадян, які після виходу на заслужений відпочинок продовжили працювати. Внаслідок перерахунку пенсій деяким із працюючих пенсіонерів до щомісячних виплат додали цілком пристойну суму, хоча так пощастило не всім. Хто і яку надбавку отримав?

Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам провели згідно зі статею 42 закону «Про обов’язкове державне пенсійне страхування». Вона передбачає підвищення виплат з урахуванням збільшення кількості років стажу. Причому громадянам, які після виходу на пенсію ще не встигли відпрацювати принаймні 24 місяці (2 роки), перераховувати пенсію не зобов’язані.

Натомість українцям похилого віку, що вийшли на заслужений відпочинок зі стажем 35 років та мають пенсію 7000 грн, за додаткові 2 роки стажу підвищили виплати на 400 грн. Пенсіонерам із нижчою пенсією пощастило менше. Зокрема українці, у яких розмір пенсійних виплат складає 5000 грн, за такий самий понадстаж отримали лише 285 грн надбавки.

Тобто сума, на яку підвищують виплати працюючим пенсіонерам, залежить від їх поточної пенсії та кількості років, відпрацьованих після виходу на заслужений відпочинок. Щоб порахувати суму надбавки самостійно громадянину потрібно лише помножити свій розрахунковий розмір зарплатні, що фігурує у формулі пенсії, на кількість років стажу.

Натомість пенсіонери, які станом на 1 квітня 2023 року мали менше 24 місяців додаткового стажу, підвишки взагалі не отримали. Їм доведеться чекати наступного перерахунку виплат, що пройде аж у квітні 2024 року.

Нагадаємо, що у березні пенсії підвищили більш ніж 10 млн. українських пенсіонерів. Перерахунок виплат пройшов у рамках щорічної індексації або так званого «осучаснення» пенсій. Після індексації сума виплат в українців на заслуженому відпочинку збільшилася на 19,7%. При цьому українцям, що вийшли на пенсію з 2020 по 2022 роки, виплати збільшили лише на 100 грн.