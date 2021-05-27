«Приватбанк» блокирует деньги в двойном размере при пополнении счета

Клиент крупного украинского банка “ПриватБанк” пожаловался на необычную стратегию финучреждения использовать деньги, которые поступают на счет людей. Пользователь сообщил, что переводы на его карточку зачисляются задержкой до суток, «приватовцы» объясняют это «внутренней механикой банка».





подробности инцидента

Данный отзыв оставил пользователь Александр Зарайский, подробно описав ситуацию на своей странице Facebook. Ситуация была следующая – на его карту ФЛП провел перевод клиент, отправив 4856 гривен. «Приватбанк» причислил перевод, отразив его в «Моих платежах», однако вместо зачисления указанной суммы на карте образовался минус в 835. То есть произошло списание 4000 гривен, имеющихся на счете, а остаток от суммы ушел в кредит. Через два часа сумму все же зачислили, а штрафные санкции за неумышленный заем не начислили, однако у пользователя появились некоторые претензии к банку:

почему финучреждение фактически использует чужие деньги, воруя их со счета на период от нескольких часов, до суток;

по какой причине все это делается без разрешения, так как такой пункт в договоре между клиентом и банком пользователь не нашел.

Завершил свой отзыв Александр вопросом к «ПриватБанка» – как получилась такая ситуация? При этом он уточнил, что его запрос можно считать официальным заявлением.

Представитель финучреждения пообещал уточнить ситуацию, заявив, что подобные случаи, хотя и не прописаны в договоре, являются «внутренними механизмами банка».