Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Сегодня, 19 августа убывающая Луна утром переходит из Тельца в Близнецов. Этот двойственный знак очень импульсивен, поэтому избегайте спонтанных покупок, внезапных встреч и неожиданно щедрых предложений. Для влюбленных этот день будет благоприятен, ведь в воздухе так и витает романтика.





♈ Овен

Ваш день сегодня будет слишком похож на предыдущие, и это нормально. Тем не менее, у вас может получиться разорвать порочный круг. Звезды не обещают моментальных изменений, но уверяют, что все возможно. В личной жизни у Овнов не самый лучший день: состоится неприятный разговор.

Космический совет: подойдите к решению проблем творчески.

♉ Телец

Изменения не всегда должны быть радикальными и драматическими. С другой стороны именно эта пятница может заставить вас задуматься — на правильном ли вы месте? Звезды не советуют сжигать мосты, но некоторые действия стоит предпринять, если вы поймете, что ситуация уже давно вышла из-под контроля.

Космический совет: обновите свое резюме.

♊ Близнецы

Вы так хотите изменений, что готовы переплыть самую бурную реку. Но вполне вероятно, что пришло время сдаться, и поддаться легкому течению волн. Станьте с потоком единым целым. При этом распрощайтесь со старым образом жизни и рискните начать все заново.

Космический совет: иногда нужно перестать сопротивляться.

♋ Рак

Сейчас не время заниматься мелочами. Пришло время отвлечься от обстоятельств и переключить внимание на общую картину. Вперед и вперед. Звезды продвигают вашу карьеру в направлении роста, вероятно, для этого вам понадобится команда побольше.

Космический совет: стисните зубы и двигайтесь вперед.

♌ Лев

Часто мы избегаем говорить людям о том, что мы на самом деле чувствуем, потому что беспокоимся о том, как они это воспримут. Такие опасения верны и обоснованы, однако они могут сдерживать ваш рост. Называйте вещи своими именами и знайте, что те, кто ценит ваше присутствие, оценят и вашу честность. Кстати, идея, к реализации которой вас призывают, станет катализатором в осуществлении давней мечты.

Космический совет: пришло время для исполнения мечты и решительных действий.

♍ Дева

Что бы вы ни делали сегодня, успех вам гарантирован. Дело в том, что вы чувствуете, что находитесь в нужном месте. Взгляните на картину шире. Когда же дело доходит до любви, позвольте себе больше рисковать.

Космический совет: посмотрите на картину в целом.

♎ Весы

Когда ставки высоки, кажется, что ничто больше не имеет смысла. Позвольте себе оплакать потерю старого. Позвольте себе отпустить остаточную энергию, которая мешала вам двигаться вперед. Помните, что кто-то рядом всегда защищает вас.

Космический совет: все происходит для вашего блага.

♏ Скорпион

Это один из тех дней, когда вы погружаетесь в океан своих эмоций. Вы чувствуете абсолютно все, что только можно чувствовать, и еще немного. Это не должно мешать вам исследовать окружающий мир. Также в этот день вы можете безопасно выражать как свои фантазии, так и свои желания.

Космический совет: позвольте себе чувствовать.

♐ Стрелец

Подумайте о самом сокровенном. И если в этот момент вы улыбаетесь, то именно это — ваш путь. Держитесь за эту путеводную нить, чтобы раздуть пламя страсти и смело идти в направлении своей мечты.

Космический совет: выбирайте то, что делает вас счастливым.

♑ Козерог

Некоторые люди являются ходячей драмой. Сегодня от таких персон лучше держаться в стороне. Эта глава вашей жизни посвящена изучению связей, которые или поддерживают ваш рост, или просто истощают ваши резервы. Не позволяйте страху остаться в одиночестве стать причиной, по которой вы цепляетесь за кого-то, кто «душит» вас.

Космический совет: найдите то, с чем придется проститься.

♒ Водолей

Но зачем ограничивать себя одним холстом, когда у вас есть возможность выразить себя множеством способов? Пишите стихи, музыку, поэкспериментируйте с глиной. Приготовьте обед из четырех блюд только для себя. Вы вступаете во время творческого возрождения. Время, когда вы преобразитесь благодаря красоте ваших собственных творений.

Космический совет: займитесь творчеством.

♊ Рыбы

Вы носите в себе целый океан. Неудивительно, что вы воспринимаете все так близко к сердцу! С другой стороны, вы склонны надевать доспехи в качестве защиты каждый раз, когда выходите из дома, потому что боитесь собственной любви. Сегодня звезды напоминают вам о том, что иногда безопасно быть самим собой. Позвольте себе испытать близость.

Космический совет: сегодня можно расслабиться.