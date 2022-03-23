ПриватБанк ввів нові обмеження на переказ коштів

У державному ПриватБанку переглянули обмеження на переказ коштів за кордон. Тепер максимальна сума P2P переказу з карти ПриватБанку на будь-яку картку Mastercard чи Visa становить 100 тис грн в місяць. Раніше ж переслати у іншу країну можна було не більше 30 тис грн (в еквіваленті).





Нові правила для міжнародних переказів у Приваті встановили у понеділок 21 березня. Таке рішення державного банку пов’язане зі змінами у валютній політиці Національного банку України.

Окрім збільшення ліміту на міжнародні перекази, ПриватБанк порадував клієнтів ще одним нововведенням. Відтепер власники карток фінустанови зможуть здійснювати валютні перекази за кордон через систему SWIFT.

Щоправда таким способом можна буде перерахувати кошти лише на певний перелік потреб. До них входить оплата освіти та лікування, а також товарів, придбаних для допомоги Збройним силам України. Наразі послуга SWIFT-переказів вже доступна клієнтам Привату у мобільному банкінгу «Приват24». Якщо ж раптом у вашому особистому кабінеті вона ще не з’явилася, потрібно оновити додаток.

Нагадаємо, що днями Національний банк України дозволив знімати з рахунку до 100 тис грн у іноземній валюті. Раніше обмеження на таку операцію також складало 30 тис грн. Прийняте регулятором рішення, стосується всіх банків, що функціонують на території України.

Натомість у гривнях клієнти всіх українських банків, в тому числі й Привату, можуть знімати до 100 тис грн на день. Хоча власникам карток ПриватБанку для отримання 100 тис грн готівки доведеться зробити аж 5 підходів до банкомату, адже за одну операцію банківський апарат видає не більше 20 тис грн.

При цьому, на карткові розрахунки у ПриватБанку немає жодних обмежень як у іноземній валюті, так і у гривні. Громадянин може оплачувати товари і послуги в Україні і за кордоном на будь яку суму.

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