Українцям розповіли про те, який курс долара та євро буде одразу після війни

Після завершення війни Національний банк України планує повернутися до політики плаваючого курсу. Як пояснили у регуляторі, така стратегія допоможе уникнути девальвації нацвалюти та навіть зберегти інвестиційну привабливість українського ринку. В той же час курс іноземних валют напряму залежатиме від пропозиції та попиту на них.





Як зазначив заступник голови правління Нацбанку Василь Фурман, співвідношення гривні до американської та європейської валюти визначатиметься виключно факторами ринку. Експерт розповів, що досвід впровадження політики плаваючого курсу та поступового послаблення валютних обмежень у нашої держави вже був. З 2016 до 2021 року НБУ дотримувався цієї стратегії на валютному ринку. Тож є вагомі причини вважати, що й цього разу нам усе вдасться, а гривня після війни не пірне у провалля девальвації.

Щоправда на думку чиновника валютна політика найближчих років залежить і від тривалості війни. Та в будь якому разі ситуації, яка мала місце у 2014 році, Нацбанк точно не допустить. Нагадаємо, що у 2014 році власне й відбулася девальвація гривні внаслідок політичної кризи в країні та окупації Донбасу.

Василь Фурман також відзначив злагоджені та ефективні дії НБУ у перші години після нападу Росії. Фіксація курсу та валютні обмеження стали свого роду щепленням від паніки, що могла б виникнути на валютному ринку. Саме завдяки швидким рішенням регулятора банківська система України продовжила стабільно працювати навіть в умовах війни. В подальшому ж НБУ потроху почне знімати встановлені в перші дні війни валютні обмеження.

Нагадаємо, що з 24 лютого Національний банк України зафіксував курс долара на позначці 29,25 грн/дол., а євро – 33,17 грн/євро. Також регулятор зупинив торги на валютному ринку, а на готівковому – заборонив продаж громадянам іноземної валюти.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿