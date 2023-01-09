Як біженцям оформити пенсію за кордоном: покрокова інструкція

Українські біженці похилого віку можуть оформити собі пенсію навіть не повертаючись на батьківщину. Зробити це можна дистанційно за допомогою порталу електронних послуг ПФУ. Все, що потрібно майбутньому пенсіонеру для оформлення виплат, це звичайний смартфон із виходом у інтернет. Сама ж подача заяви до Пенсійного фонду займе лише кілька хвилин. Про це розповіли у Мінреінтеграції.

Щоб оформити пенсію, перебуваючи за межами України, громадянину потрібно перейти на портал електронних послуг Пенсійного фонду та увійти до свого особистого кабінету. Для цього майбутній пенсіонер може скористатися КЕП (кваліфікованим електронним підписом).

Залогувавшись на сайті, потрібно виконати наступні дії:

перейти до розділу «Про пенсійне забезпечення» та обрати вкладку «Заява на призначення пенсії»;

у вікні, що відкрилося, дати згоду на дистанційне інформування, а також обрати вид пенсії із запропонованих варіантів;

заповнити анкету, не забуваючи погодитися на передачу та обробку своїх особистих даних;

додати скан-копії необхідних документів, перелік яких з’явиться на екрані на останньому етапі формування заяви.

Далі користувачу запропонують ще раз переглянути заяву на призначення пенсії, щоб перевірити правильність введених даних. Після цього система запропонує підписати заяву за допомогою КЕП і надіслати її на рогляд до Пенсійного фонду.

Таким чином біженці зможуть оформити собі пенсійні виплати без необхідності повертатися в Україну та особисто відвідувати філію Пенсійного фонду. Коли заяву буде погоджено і громадянину призначать пенсію, він отримуватиме гроші на свою карту та матиме можливість розраховуватися ними у країні, в якій зараз знаходиться.

Нагадаємо, що на порталі електронних послуг ПФУ українці тепер можуть оформляти не лише пенсію, а й субсидію. Адже з 1 грудня функція призначення субсидій офіційно перейшла від органів соцзахисту до Пенсійного фонду України.