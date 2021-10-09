Половина власників Android-смартфонів захотіли купити iPhone 13

Американська компанія JPMorgan Chase провела опитування і з’ясувала, які моделі нової лінійки смартфонів Apple люди хочуть більше всього.





Виявилося, що люди, які планують купити новий айфон або перейти з Android на iOS, частіше хочуть купити iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max. Друга модель, до речі, виявилася навіть краще через свій великий екран.

Опитування показало, що 65% власників iPhone хотіли б купити смартфон нової лінійки iPhone 13. Серед користувачів Android-смартфонів таких людей 50%. Також стало ясно, що американці менше за всіх зацікавлені в оновленні свого телефону, ніж жителі Великобританії і Китаю.

Також нагадаємо, що всі смартфони iPhone 13 Pro містять серйозний недолік.