В Україні хочуть підняти вартість проїзду в маршрутках: озвучено цифри

Деякі регіональні транспортні компанії днями припинили свою роботу. Кількасот автобусів не виїхали на маршрут, вимагаючи підвищення цін за проїзд. Причина «страйку» перевізників у різкому здорожчанні метану, який вони використовують у якості палива.





Ціна метану (стиснений природний газ) вже впритул наблизилася до 40 грн за 1 кубометр. Тож з актуальними тарифами на проїзд виручка маршрутників не дозволяє їм навіть покрити вартість пального. Власники транспортних компаній бідкаються, що незабаром такий бізнес не те що не приноситиме їм прибутку, а й стане безнадійно збитковим.

Зокрема у Кропивницькому нещодавно відмовилися виїжджати на роботу майже 200 маршрутних автобусів. Свою думку у зв’язку із ситуацією, що склалася, висловили також представники Всеукраїнського об’єднання пасажирських перевізників.

«Громадський транспорт зупиниться, якщо не підвищити ціни принаймні на 15%. А для деяких видів автотранспорту підвищення повинно скласти й усі 80%», – зазначає голова об’єднання Ігор Житинський.

Представники організації вважають положення дуже серйозним та закликають місцеві владні органи звернути увагу на прохання учасників ринку пасажирських перевезень. Адже саме місцеві адміністрації мають повноваження для прийняття рішень щодо підвищення тарифів на проїзд.

Однак експерти прогнозують, що місцева влада наразі не готова приймати такі «непопулярні рішення». На тлі загального підвищення рівня цін, та ще й на порозі нового опалювального сезону люди просто не сприймуть такої заяви від влади.

Тим часом вартість метану зовсім скоро може перейти межу 40 грн за «куб». Адже ціни на природний газ у європейських хабах зростають шаленими темпами й наприкінці вересня вже сягнули позначки у 30 грн за кубометр. Тож місцевим владним органам доведеться приймати рішення щодо підвищення тарифів на проїзд вже найближчим часом, інакше нам загрожує масовий страйк перевізників.