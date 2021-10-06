Польша закрыла двери для многих заробитчан: что будет с украинцами

Польские правоохранители обнаружили кадровое агентство, которое незаконным путем устраивало на работу заробитчан из Украины, Грузии, Молдовы и Беларуси. В частности были разоблачены около 300 нелегалов, из которых 266 оказались украинцами.





Компанию, которая помогала иммигрантам найти работу без рабочей визы, привлекут к суду. Горе-предприниматели вынуждены будут заплатить штраф в размере 30 тысяч злотых, или 195 тысяч гривен.

О задержанных украинских заробитчанах пока известно немного. По информации, обнародованной в польских средствах массовой информации, они работали в городах Мазур и Вармия. Работодатель украинцев не подал данные о них в государственные органы, вопреки предписаниям закона. Так что сейчас нашим соотечественникам угрожают многочисленные санкции за незаконную трудовую деятельность.

В Европе к нелегалам относятся строго. Если полиция обнаружит такого работника, в лучшем случае он отделается штрафом и депортацией. Однако некоторым заробитчанам может угрожать даже тюрьма. Не говоря уж о том, что после депортации им еще как минимум на 3 года будет запрещен въезд в данную страну.

Но несмотря на все опасности незаконного трудоустройства, наши сограждане готовы рискнуть ради возможности заработать. Ежегодно Украину покидает 2-3 миллиона человек трудоспособного возраста, которые отправляются в Польшу, Чехию, Германии и другие европейские страны в поисках лучшей жизни. Около половины из них – нелегалы.

Стоит отметить, что соотношение легальных и нелегальных украинских мигрантов в разных странах может существенно отличаться. Это зависит от законодательства конкретного государства и сложности процедуры получения рабочей визы.

В частности в Польше к украинским работникам относятся более лояльно, с радостью приглашают на работу, а иногда даже оплачивают переезд особенно ценным специалистам. Поэтому там около 60% граждан находятся на законных основаниях. Наибольший процент нелегалов по сравнению с официально оформленными украинскими работниками в Германии – почти 90%.