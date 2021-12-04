В Україні зросте вартість доставки газу: названо міста-рекордсмени

Національна комісія, що регулює галузі енергетики та компослуг днями опублікувала нові ціни на послугу доставки газу низки регіональних постачальників. Тарифи поки що знаходяться на стадії обговорення, тобто не є остаточними.





Свої розцінки на доставку «блакитного палива» підняли близько 30 облгазів. Найбільше ціна зросла у комунального підприємства «Харківгіргаз», що додав до вартості послуги аж 19%. Та варто зазначити, що навіть із врахуванням подорожчання, тариф у цієї компанії один з найнижчих в Україні – всього 0,43 грн за кубометр.

Найвищу ціну за доставку й розподіл пального встановив «Чернівцігаз» – 2,14 грн за «куб». Поряд із Чернівецьким облгазом у топі за ціною послуг опинилися «Лубнигаз», «Харківгаз», «Тисменицягаз», «Закарпатгаз» та «Гадячгаз» із тарифом 1,99 грн за кубометр. Не надто відстали від найдорожчих постачальників і «Уманьгаз» із тарифом 1,95 грн, «Івано–Франківскгаз» – 1,86 грн, та «Мелітопольгаз» – 1,84 грн за доставку 1 куб. м ресурсу.

Список компідприємств із найнижчими тарифами на доставку газу, не зважаючи на ріст цін, залишився незмінним. Менш як 1 гривню за послуги облгазів платитимуть клієнти компаній: «Черкасигаз» – 0,57 грн, «Криворіжгаз» – 0,53 грн, «Кременчукгаз» – 0,46 грн, та «Київгаз» – всього 0,32 грн за доставку мірки пального.

Тим часом близько десятка постачальників навпаки вирішили знизити ціну на доставку для своїх споживачів. А комунальні підприємства «Запоріжгаз» (0,92 грн) та «Волиньгаз» (1,57 грн) залишать свої тарифи без змін.

Зазначимо, що оприлюднені тарифи отримали лише попереднє схвалення НКРЕКП. Протягом терміну із дня публікації оновлених цін по 10 грудня поточного року регулятор прийматиме зауваження та пропозиції споживачів. А з 13 по 15 грудня буде проведено публічні обговорення нових тарифів на доставку газу.

Нагадаємо, що опубліковані наразі ціни за розподіл і доставку газу вже були проаналізовані регулятором на предмет економічної доцільності. Початкові запити деяких облгазів щодо нових розцінок були набагато більш амбітними, та часом навіть у 4-5 разів перевищували актуальний тариф.