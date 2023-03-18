Фальсифікат масла заполонив полиці супермаркетів: як відрізнити підробку

В Україні масло вже не перший рік лідирує серед продуктів, які найчастіше підробляють. Кількість фальсифікату на ринках та в супермаркетах зазвичай становить не менше 20% асортименту. Та часом неякісне масло з домішками складає до 70-80% продукції тієї чи іншої торгової мережі.

Чому саме масло? Відповідь проста: його найлегше підробити. Варто лише замінити частину молочних жирів рослинними і собівартість продукту різко падає. А оскільки відрізнити фальсифікат від справжнього масла доволі складно, можна сміливо продавати його за ціною якісного продукту, отримуючи непоганий прибуток.

Звісно ж Держпродспоживслужба регулярно проводить перевірки якості продуктів, особливо якщо зі скаргою до державного відомства звертаються обдурені покупці. Але виробникам фальсифікату часом вигідніше 1-2 рази заплатити штраф, ніж втратити таке щедре джерело прибутку.

Як відрізнити «несправжнє» масло?

Не зважаючи на хитрощі фальсифікаторів, зрозуміти, що перед вами не справжнє масло, а продукт дуже сумнівного складу, все ж можливо. Українцям розповіли, на що звернути уваги, щоб фальсифікат не потрапив до їх продуктового кошика.

Ціна

Якісне масло не може бути дешевим. Якщо ціна 200-грамової упаковки становить менше 50 грн, у такому маслі точно міститься значна частка рослинних жирів. Та навіть якщо зі складом все добре, низька вартість може бути ознакою інших недоліків товару. Наприклад масло зберігали у невідповідних умовах або у нього просто збіг термін придатності.

Консистенція та зовнішній вигляд

Справжнє масло має жовтуватий колір. Крім того, завдяки властивостям молочного жиру, при нарізанні воно не кришиться, а відділяється щільними пластами. Якщо ж масло білосніжного кольору, та ще й «розсипається» під ножем – це підробка.

Експерти в галузі контролю якості продуктів наполегливо радять українцям не купувати вагове масло на ринках чи в інтернеті. Адже ризик натрапити на підробку в цьому випадку зростає в рази. Покупцю не дають жодних гарантій якості, а притягнути до відповідальності торговця, який продав вам «погане» масло, буде надзвичайно складно.