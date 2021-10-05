Як виглядає календар шкільних канікул 2021-2022 років в Україні

Стало відомо, коли та на скільки українські школярі підуть на канікули. Графік вже затверджений Міністерством освіти та науки України. Навчальні заклади можуть самостійно визначати необхідні дати, не дотримуючись нового графіка.





Режим роботи кожної школи може бути переглянуто у зв’язку із різними обставинами. Такі моменти регулюються місцевою владою. Це звичайні процедури, які діють не один рік.

Заборонена законом повна відміна шкільних канікул. Також не можна їх скорочувати, є певні вимоги до тривалості. Усі порушення караються.

Так на перший відпочинок у навчальному році школярам рекомендовано йти 25 жовтня, а за парти повертатися необхідно вже 1 листопада. Після цього вже традиційно школярі йдуть на відпочинок перед Новим роком, а саме з 25-го грудня по 9 січня можна забути про уроки.

У студентів ВУЗів графік дещо інший, немає весняних та осінніх канікул

Останній календарний тиждень березня — це старт весняного відпочинку. Так у 2022 році усі школи мають піти на “весняні канікули” з 28 березня по 3 квітня.

Найдовший та найбажаніші для всіх учнів — літній відпочинок, який стартує 1 червня. За шкільні парти школярі повернуться традиційно 1 вересня 2022 року. Але це не всі вихідні. Учні обов’язково відпочиватимуть у дні державних свят, а саме:

на День Захисників та Захисниць України 14 жовтня.

у день Різдва за католицьким календарем 25 грудня.

Міжнародний жіночий день 8 березня.

Великдень у 2022 році буде 24 квітня.

День праці 1 травня.

9 травня День Перемоги.

Також є фактори, які можуть відмінити усі свята та знову змусити українців працювати вдома — це карантин. Він може “накрити країну” через коронавірус та сезонні застуди, такі як грип та інші.