Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 октября

Несмотря на то, что в воздухе витает тревожность, верить во что-то безрадостное не хочется. А все потому, что на небе преобладают планеты в Весах. Том секторе Зодиака, который связан с партнерством и компромиссами.

При этом внешняя форма в корне отличается от содержания, люди могут неадекватно оценивать свои шансы на успех. Весы переводят внимание с рабочих отношений на любовные, где развернутся настоящие страсти. Точная квадратура между Марсом и Нептуном толкает на бестолковые поступки, провоцирует рассеянность и психосоматику.

Экономьте душевные силы и не ввязывайтесь в идеологические диспуты. А также проверяйте качество напитков — этот планетарный аспект провоцирует отравления, повышает опасность от воды и химикатов.

Овен — гороскоп на неделю

Овны, вы настроены доказать окружающим, что единственно верное мнение — это ваше. Вы не согласны на компромиссы и договоренности с инакомыслящими. Понимание справедливости вы толкуете по сугубо субъективному восприятию и гордо несете флаг собственных принципов. Старайтесь на этой неделе учитывать мнение окружающих и не перебарщивать с обвинениями в их адрес.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы, не напрягайте свой организм рабочими и бытовыми делами. Это не лучшим образом скажется на здоровье. Внимательно следите за своими питомцами и позаботьтесь об их адресной бирке на случай потери. Природа, тишина и покой выведут вас из напряженного состояния в зону духовного роста.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы, ваше природное непостоянство склоняет вас бросить прежнее хобби и заняться чем-то другим. Возможно, вы модернизируете текущие проекты. Может также произойти смена как увлечений, так и возлюбленных. Стоит ожидать, что вам захочется отменить запланированные свидания и вообще резко поменять общий курс. Это неделя новых интересов и увлечений.

Рак — гороскоп на неделю

Раки, ваш дом — ваша крепость. И она может пошатнуться в фундаменте вследствие чрезмерной погруженности в дела карьеры и работы. Важно найти и соблюсти баланс, иначе семейных конфликтов не избежать.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, ссоры с родственниками, соседями, попутчиками или даже просто прохожими могут не только ударить по нервной системе, но и перерасти в судебные иски. Не поддавайтесь на провокации и не отвечайте на обвинения той же монетой. Вы обладаете такими качествами, как благородство и великодушие, которые стоит вовремя проявить.

Дева — гороскоп на неделю

У Дев возможны изменения в материальной сфере. Как в ваших средствах, так и в средствах партнеров. Не стоит ввязываться в сомнительные финансовые сделки, или заключать кредитные договоры. Этот период сулит лишь потери и разочарования при неосмотрительном отношении к своим деньгам. Будьте бережливы, что и присуще вашей природе.

Весы — гороскоп на неделю

Весы, настроения на поиск компромиссов на этой неделе у вас не будет. Вы склонны видеть в окружающих скорее врагов, чем друзей и партнеров, и настаиваете на своей правоте даже в ущерб интересам. Не поддавайтесь играм разума и соблюдайте присущий вам баланс.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, вам на этой неделе стоит избегать ситуаций, которые приводят к стрессу, волнениям и физическому перенапряжению. Забота о здоровье и психологическом состоянии помогут сохранить ресурсы организма в целостности и сохранности. Лучший способ разрядки — это спорт или страстные объятия с любимым человеком.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы, вечеринка с друзьями, детский праздник или свидание могут сорваться либо остаться весьма непримечательным событием. Вы привыкли к празднику, поэтому создавайте настроение сами. Не спешите негодовать и сетовать на несправедливость судьбы, лучше подумайте, какую пользу вы можете извлечь из сложившейся ситуации.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, на этой неделе важно правильно расставить приоритеты между продвижением по карьерной лестнице и удовлетворением потребностей семьи. Несомненно, стремление к вершинам власти — важная для вас задача и то, к чему вы стремитесь, но разногласия с домочадцами могут добавить дегтя в бочку с медом. Поэтому будьте внимательны к своим близким.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи, ваш ближний круг на этой неделе может расширяться до таких пределов, когда впору задать вопрос: а кто все эти люди? Не стремитесь объять необъятное в короткие сроки. Отложите кипу деловых бумаг, отключите телефон и познайте мудрость жизни в спокойном сосредоточении.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, будьте внимательны при совершении финансовых операций и займов. Не доверяйте многообещающим предложениям с заманчивыми перспективами. Это, скорее всего, блеф. Сократите свои потребности на время, дабы потом не остаться с нулевым балансом.