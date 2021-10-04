Чорний тиждень: названо знаки зодіаку, яких чекають фатальні дні

Перший тиждень жовтня принесе цілу низку неприємностей та розчарувань чотирьом знакам зодіаку. У Дів настане справжня чорна смуга у сфері фінансів. Стрільців спіткає величезне розчарування. Терези опиняться у незручній ситуації, яка ще й призведе до погіршення здоров’я. А Козероги покладуть край хаосу, в якому провели останні місяці, та рішуче залишать за плечима старе життя.





Діва

Гроші у вас закінчаться саме тоді, коли ви відчайдушно їх потребуватимете. На цьому тижні вам доведеться вигадувати способи отримання додаткового доходу, адже ситуація буде просто катастрофічною. Під кінець цього складного, сповненого відчаю тижня Дівам захочеться забутися та бодай трохи відпочити. Пам’ятайте одне: після чорної смуги завжди настає біла. Тож і вам неодмінно посміхнеться удача.

Терези

Цей тиждень буде наповнений спокусами, через які Терези можуть вплутатися у сумнівну історію. Пастки підстерігатимуть вас на кожному кроці. Тримайтесь подалі від підозрілих людей та не погоджуйтесь на їх пропозиції. Існує ризик поплатитися за хвилинну радість великими проблемами зі здоров’ям.

Стрілець

Представників знаку чекає тиждень, сповнений розчарувань. Ви будете розгублено шукати підтримки у оточуючих. А розібратися, кому можна довіряти, не так вже й просто. Тож цілком можливо розчарування вам принесе саме зрада близької людини, що отримала від вас надто великий кредит довіри.

Козеріг

Вам вже давно не до душі усі ті події, а можливо й люди, що вас оточують. Терплячі Козероги не схильні грюкати дверима та спалювати мости. Однак зараз вам захочеться вчинити саме так. Залишити увесь цей хаос за плечима й покрокувати у світле майбутнє. Це буде нелегко, бо ж Козероги схильні прив’язуватися до свого оточення. Та можливо саме зараз у вас вистачить рішучості почати нове життя, не оглядаючись на минуле.