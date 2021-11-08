30 днів не користувалися карткою ПриватБанку? Готуйтеся до блокування рахунку

Карти ПриватБанку, які не використовували місяць, можуть заблокувати. Клієнтів банку обдзвонюють з проханням провести грошові операції протягом місяця.





Один з найпопулярніших банків України починає закриття карт з чинним терміном дії, за якими певний час не було активності. Представники банку почали обдзвін клієнтів з вимогою оплатити послугу або зробити хоча б один переказ в найближчі 30 днів.

Українці скаржаться на ці дії. На одному з профільних сайтів клієнт банку назвав незвичайні вимоги з боку ПБ “шантажем”.

У свою чергу, Приватбанк стверджує, що залишає за собою право заблокувати неактивні карти, навіть якщо термін їх дії ще не вийшов.

Клієнт, який поскаржився на вимоги банку, заявляє, що не планував розривати договір і закривати рахунок. Але представники банку вперто продовжують вимагати активності.

А ось на логічне запитання, чим керується Приватбанк відповіді не послідувало. Клієнт називає це шантажем, і закликає регулятора прокоментувати ситуацію.

ПриватБанк відповів на скаргу обіцянкою перевірити інформацію і відповісти найближчим часом.

До слова, Приватбанк нещодавно обмежив перекази для фізичних осіб. Тепер картки блокуватимуть, якщо за місяць надійшло понад 100 платежів. Експерти стверджують, що такі нововведення зменшать кількість клієнтів банку. Як наслідок вартість фінансової установи зменшиться для подальшого продажу.