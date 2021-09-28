Названо знаки зодіаку, з якими треба бути дуже обережними в стосунках

Невірність – це напевне найгірший удар, який можна завдати своїй другій половинці. Не дивно, що ми боїмося зради як вогню та намагаємося будь-що завадити віроломному вчинку коханого. Однак для деяких знаків зодіаку така підлість означає лише одне – миттєвий розрив стосунків. Вони не дають другого шансу та викинуть зрадника зі свого життя, не дозволивши йому навіть пояснити свій вчинок.





Телець

Представники цього знаку землі, понад усе цінують домашній затишок. Вони із самого дитинства мріють створити міцну родину, у якій буде панувати довіра та взаєморозуміння. Свою другу половинку Тельці зазвичай сильно ревнують, хоч як прагнуть довіритися їй повністю. Та якщо підозри виявляються правдивими і Телець розуміє, що його зрадили, дороги назад вже немає. Його партнера не врятують ні виправдання, ні клятви. Стосунки будуть розірвані назавжди.

Рак

Раки вирізняються з-поміж інших представників зодіакального кола надчутливою душевною організацією. Завдати їм болю дуже просто, особливо якщо підлий вчинок скоїть близька для представника знаку людина. Для Рака немає нічого гіршого, ніж бути покинутим. Тож зрада близької людини нанесе йому глибоку рану, що не загоюватиметься роками. А про те, щоб продовжити стосунки із віроломним коханим, і мови йти не може.

Діва

Народжені під сузір’ям Діви можуть своїми ревнощами довести коханого до сказу. Вони й справді панічно бояться стати непотрібними найближчій людині. Та коли ревнощі виявляються небезпідставними, Діви не падають, паралізовані страхом, як це зробив би наприклад Рак. Вони кидаються у бій. Навіть якщо почуття вже не повернути, горе-партнер наостанок отримає величезний скандал та ще й кілька ляпасів на додачу. До того ж Діва цілком може затаїти образу та жорстоко помститися за пережиті страждання.