Верховна Рада розширила перелік тих, кого звільняють від мобілізації

Право на звільнення від військової служби у зв’язку з загальною мобілізацією досі мають люди, які досягли 60 років (для вищого офіцерського складу — 64), непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку, а також люди, засуджені до позбавлення чи обмеження волі або позбавлення військового звання.





Також звільняються від військової служби люди з інвалідністю та ті, хто доглядає за такими людьми або за тяжкохворими дітьми. Окрім цього, передбачається право на відстрочку від призову за мобілізацією та від призову на строкову службу для жінок і чоловіків із неповнолітніми дітьми, якщо військову службу проходять їхній чоловік або дружина.

Хто ще отримає звільнення від мобілізації?

Невдовзі відстрочення від мобілізації в Україні зможуть отримати ще дві категорії громадян.

Йдеться про чоловік-тренерів та вихователів. Навіть у мирний час у дошкільних та спортивних установах був дефіцит у цих спеціалістах, тому народні депутати пропонують не залишати дітей без наставників та звільнити від мобілізації тих, хто з ними працює.

Відповідний законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення стабільної роботи закладів фізичної культури та спорту та дошкільних навчальних закладів в умовах військового стану” (№7226) вже подано на розгляд парламентом країни.

У документі сказано, що відстрочення від мобілізації отримають педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів, тренери (тренери-викладачі) закладів фізичної культури та спорту державної чи комунальної форми власності. Навантаження за основним місцем роботи у них має становити не менше 0,75 ставки.